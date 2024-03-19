Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Валютные переводы — ПриватБанк предоставил клиентам новые возможности arrow

Валютные переводы — ПриватБанк предоставил клиентам новые возможности

19 марта 2024 10:13
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
ПриватБанк изменил правила валютных переводов.
Банковская карта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Госфинучреждение "ПриватБанк" предложило своим клиентам новую услугу. Теперь они могут получать переводы SWIFT в польских злотых и европейской валюте без комиссий через PKO Bank Polski SA.

Об этом проинформировал пресс-центр банка.

Читайте также:

Изменения в валютных переводах в ПриватБанке

По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, финучреждение расширило сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями. В марте этого года ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в PKO Bank Polski SA.

Как уточняют в банке, форма реквизитов для зачисления SWIFT-переводов через PKO Bank Polski доступна на сайте ПриватБанка:

  • раздел "Переводы SWIFT;
  • как получить перевод SWIFT;
  • "Формы предоставления реквизитов для получения перевода в иностранной валюте".

В пресс-службе отмечают, что есть ключевые преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк. Речь идет о:

  • отсутствии ограничений по сумме;
  • возможности онлайн-отслеживания переводов;
  • спецлиния поддержки для получателей SWIFT-переводов.

"Деньги обычно поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут", — добавляют в банке.

Также в финучреждении опубликовали видеоинструкцию о том, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении "Приват24".

 

Тарифы на SWIFT-переводы

Осенью 2023 года ПриватБанк утвердил единые тарифы на денежные переводы за границу и по Украине. Тогда речь шла о таком размере тарифа — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по текущему курсу Национального банка Украины (НБУ)).

В банке отмечали, что таким образом единый тариф в Украине снизился вдвое, а максимальный размер комиссии уменьшился в пять раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за переводы средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.

Также в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.

ПриватБанк
банки
изменения
денежные переводы
валюта

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться