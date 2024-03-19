ПриватБанк изменил правила валютных переводов.

Банковская карта. Фото: Unsplush

Госфинучреждение "ПриватБанк" предложило своим клиентам новую услугу. Теперь они могут получать переводы SWIFT в польских злотых и европейской валюте без комиссий через PKO Bank Polski SA.

Об этом проинформировал пресс-центр банка.

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По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, финучреждение расширило сотрудничество с европейскими финансовыми учреждениями. В марте этого года ПриватБанк открыл новые корреспондентские счета в PKO Bank Polski SA.

Как уточняют в банке, форма реквизитов для зачисления SWIFT-переводов через PKO Bank Polski доступна на сайте ПриватБанка:

раздел "Переводы SWIFT;

как получить перевод SWIFT;

"Формы предоставления реквизитов для получения перевода в иностранной валюте".

В пресс-службе отмечают, что есть ключевые преимущества получения SWIFT-переводов через ПриватБанк. Речь идет о:

отсутствии ограничений по сумме;

возможности онлайн-отслеживания переводов;

спецлиния поддержки для получателей SWIFT-переводов.

"Деньги обычно поступают на счета в течение 24 часов, а 40% платежей засчитываются получателю за 5 минут", — добавляют в банке.

Также в финучреждении опубликовали видеоинструкцию о том, как получить реквизиты для SWIFT-перевода в приложении "Приват24".

Тарифы на SWIFT-переводы

Осенью 2023 года ПриватБанк утвердил единые тарифы на денежные переводы за границу и по Украине. Тогда речь шла о таком размере тарифа — 0,5% от суммы, однако не менее 5 UAH и не более 100 USD (в гривневом эквиваленте по текущему курсу Национального банка Украины (НБУ)).

В банке отмечали, что таким образом единый тариф в Украине снизился вдвое, а максимальный размер комиссии уменьшился в пять раз.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке клиенты могут получить приятный бонус за переводы средств с карты на карту. В рамках "Весеннего кэшбека" банк может суммарно подарить 3 тыс. грн.

Также в ПриватБанке объяснили, в каких случаях может происходить двойное снятие средств со счетов при оплате товаров. Также уточнили, как клиентам вернуть деньги от неуспешной транзакции.