Каким будет курс доллара на следующей неделе — банкир рассказал детали

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На валютном рынке предполагаются незначительные изменения курса доллара. Однако они не превысят 0,6-0,7 грн.

О том, что будет с курсом валют с 8 по 14 апреля, рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

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По словам эксперта, на валютном рынке изменения курсов, как в направлении роста, так и в направлении уменьшения, предсказуемы и ожидаемы, поскольку рынок функционирует по собственной "системе".

"Эта "система" достаточно прочная, в ней не предусмотрены неконтролируемые валютные скачки или падения. Регулятор удачно осуществляет надзор за уровнем спроса и при необходимости уравновешивает его с предложением, осуществляя валютные интервенции на межбанке", — пояснил Лесовой.

В то же время банкир признает, что на следующей неделе возможны неожиданные изменения курсов, поскольку у НБУ есть возможность осуществлять такие шаги благодаря достаточному объему макрофина.

"Другими словами, регулятор будет действовать на межбанке более "раскованно" (напомню, что по итогам марта Украина смогла получить 9 млрд долларов помощи, а с начала года — уже более 10 млрд долларов макрофина)", — добавил он.

Эксперт также отметил, что зависимость наличного рынка от курсов межбанка останется неизменной: финансовые учреждения будут формировать курсы, используя курсы межбанковского рынка, и будут добавлять собственную комиссию и возможную дополнительную прибыль в случае временного (кратковременного) повышенного спроса.

Прогноз курса на следующую неделю

Что касается основных показателей рынка, то они согласно "системе" рынка, не претерпевают глобальных изменений. По словам Лесового, валютные колебания не выйдут за пределы границ 39-40 грн/доллар и 42-43,5 грн/евро на межбанке и 39-40 грн/доллар и 41-43,5 грн/евро на наличном рынке. Банкир прогнозирует, что реальные отклонения от начального курса недели не превысят 1,5-2% (приблизительно 0,6-0,7 грн).

Основные факторы, влияющие на ситуацию на валютном рынке, остаются постоянными. Среди них — системная макрофинансовая помощь, направленная на покрытие расходов бюджета, способствующая стабилизации экономики; развитие экономики; объемы валютной выручки за экспорт

Лесовой добавил, что ситуация на валютном рынке в течение недели будет прогнозируемой, невзирая на ежедневную видимую изменчивость курсов.

Что еще нужно знать

Напомним, в Национальном банке Украины рассказали о будущем смягчении валютных ограничений. Сейчас страна следует соответствующей Дорожной карте, принятой в 2023 году.

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