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Валютний ринок України — що буде з цінами на долар наступного тижня

7 квітня 2024 11:44
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Яким буде курс долара наступного тижня — банкір розповів деталі
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

На валютному ринку передбачаються незначні зміни курсу долара. Проте вони не перевищать 0,6-0,7 гривень.

Про те, що буде з курсом валют з 8 по 14 квітня, розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий в коментарі РБК-Україна.

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За словами експерта, на валютному ринку зміни курсів, як у напрямку зростання, так і у напрямку зменшення, є передбачуваними і очікуваними, оскільки ринок функціонує за власною "системою".

"Ця "система" є досить міцною, в ній не передбачені неконтрольовані валютні стрибки чи падіння. Регулятор вдало здійснює нагляд за рівнем попиту та за потреби врівноважує його з пропозицією, здійснюючи валютні інтервенції на міжбанку", — пояснив Лєсовий.

В той же час, банкір визнає, що наступного тижня можливі неочікувані зміни курсів, оскільки у НБУ є можливість здійснювати такі кроки завдяки достатньому обсягу макрофіну.

"Іншими словами, регулятор діятиме на міжбанку більш "розкуто" (нагадаю, що за підсумками березня Україна спромоглася отримати 9 млрд доларів допомоги, а з початку року — вже понад 10 млрд доларів макрофіну)", — додав він.

Експерт також зауважив, що залежність готівкового ринку від курсів міжбанку залишиться незмінною: фінансові установи будуть формувати курси, використовуючи курси міжбанківського ринку, та додаватимуть власну комісію та можливий додатковий прибуток у разі тимчасового (короткочасного) підвищеного попиту.

Прогноз курсу на наступний тиждень

Що стосується основних показників ринку, то вони згідно з "системою" ринку, не зазнають глобальних змін. За словами Лєсового, валютні коливання не вийдуть за межі кордонів 39-40 грн/долар та 42-43,5 грн/євро на міжбанку та 39-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро на готівковому ринку. Банкір прогнозує, що реальні відхилення від початкового курсу тижня не перевищать 1,5-2% (це приблизно 0,6-0,7 грн).

Основні фактори, які будуть впливати на ситуацію на валютному ринку, залишаються сталими. Серед них — системна макрофінансова допомога, спрямована на покриття видатків бюджету, що сприяє стабілізації економіки; розвиток економіки; обсяги валютного виторгу за експорт.

Лєсовий додав, що ситуація на валютному ринку упродовж тижня буде прогнозованою, попри щоденну видиму мінливість курсів. 

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Національному банку України розповіли про майбутнє пом'якшення валютних обмежень. Зараз країна слідує відповідній Дорожній карті, ухваленій у 2023 році.

Ми також писали, що міжнародні резерви України у березні 2024 року сягнули нового історичного рекорду. Показник зріс ще на 18%.

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