Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Стоимость фруктов летом: эксперты рассказали, снизятся ли заоблачные цены arrow

Стоимость фруктов летом: эксперты рассказали, снизятся ли заоблачные цены

27 мая 2023 14:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены шокируют — сколько будут стоить фрукты летом
Покупатели на фруктовом рынке. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Летом 2023 года ожидается повторение прошлогодней ценовой ситуации с фруктами из-за дальнейшей оккупации Россией украинских южных регионов. Эксперты рассказали, стоит ли рассчитывать на снижение цен, которые сейчас на заоблачном уровне.

Свои прогнозы озвучили аналитики в материале EastFruit.

Читайте также:

Урожай фруктов и цены летом

Как отмечают специалисты, ожидается, что к высоким ценам прибавится дефицит косточковых фруктов. Причиной этого называют дождливую погоду весной.

Так, прогнозируют существенный дефицит этих товаров и переход на импортируемые из Греции, Турции, Узбекистана. Азербайджана.

Кроме того, предполагается снижение на 20-30% урожая клубники, поскольку собирать его начали позже на две-три недели. Это ударит по ценам на эту ягоду. Сократится на рынке и количество яблок. Причиной этого также считается погода и рост цен на удобрения. Хотя фермеры стараются переориентироваться на экспорт.

Ожидается достаточный объем слив в этом году на рынке. По прогнозам экспертов, объем урожая этого года подскочит на 20%.

Положительные надежды и на арбузы, ведь многие украинские фермеры начали выращивать эту бахчевую культуру в Одесской области, вместо Херсонской. То есть недостатка арбузов в 2023 году не предусматривают. Из-за этого упадут цены, а продавцы рассчитывают, что украинцы снова смогут насладиться знаменитыми херсонскими арбузами.

Какие сейчас цены на фрукты

В Украине на рынки и супермаркеты поступают первые урожаи клубники и черешни, а цены на них побили все рекорды.

В ряде городов стоимость черешни составляет 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего эту ягоду продают в Закарпатской области, ведь именно в этом регионе черешня созревает раньше других. Сейчас там килограмм ягод стоит в среднем 600 гривен. В то время как в столице традиционно цены сверхвысокие — стоимость черешни колеблется от 750 до 1200 грн.

Что касается клубники, то цена этой ягоды в реализации составляет 50-85 грн/кг. За неделю стоимость упала в 1,5 раза. В то время как супермаркеты держат цены в среднем на уровне — 169,66 грн за килограмм.

цены

Источник: портал Мinfin

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас