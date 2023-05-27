Цены шокируют — сколько будут стоить фрукты летом

Покупатели на фруктовом рынке. Фото: Pixabay

Летом 2023 года ожидается повторение прошлогодней ценовой ситуации с фруктами из-за дальнейшей оккупации Россией украинских южных регионов. Эксперты рассказали, стоит ли рассчитывать на снижение цен, которые сейчас на заоблачном уровне.

Свои прогнозы озвучили аналитики в материале EastFruit.

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Урожай фруктов и цены летом

Как отмечают специалисты, ожидается, что к высоким ценам прибавится дефицит косточковых фруктов. Причиной этого называют дождливую погоду весной.

Так, прогнозируют существенный дефицит этих товаров и переход на импортируемые из Греции, Турции, Узбекистана. Азербайджана.

Кроме того, предполагается снижение на 20-30% урожая клубники, поскольку собирать его начали позже на две-три недели. Это ударит по ценам на эту ягоду. Сократится на рынке и количество яблок. Причиной этого также считается погода и рост цен на удобрения. Хотя фермеры стараются переориентироваться на экспорт.

Ожидается достаточный объем слив в этом году на рынке. По прогнозам экспертов, объем урожая этого года подскочит на 20%.

Положительные надежды и на арбузы, ведь многие украинские фермеры начали выращивать эту бахчевую культуру в Одесской области, вместо Херсонской. То есть недостатка арбузов в 2023 году не предусматривают. Из-за этого упадут цены, а продавцы рассчитывают, что украинцы снова смогут насладиться знаменитыми херсонскими арбузами.

Какие сейчас цены на фрукты

В Украине на рынки и супермаркеты поступают первые урожаи клубники и черешни, а цены на них побили все рекорды.

В ряде городов стоимость черешни составляет 1 тыс. грн за килограмм. Дешевле всего эту ягоду продают в Закарпатской области, ведь именно в этом регионе черешня созревает раньше других. Сейчас там килограмм ягод стоит в среднем 600 гривен. В то время как в столице традиционно цены сверхвысокие — стоимость черешни колеблется от 750 до 1200 грн.

Что касается клубники, то цена этой ягоды в реализации составляет 50-85 грн/кг. За неделю стоимость упала в 1,5 раза. В то время как супермаркеты держат цены в среднем на уровне — 169,66 грн за килограмм.

Источник: портал Мinfin

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.