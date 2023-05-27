Ціни шокують — скільки коштуватимуть фрукти влітку

Покупці на фруктовому ринку. Фото: Pixabay

Влітку 2023 року очікується повторення минулорічної цінової ситуації з фруктами через подальшу окупацію Росією українських південних регіонів. Експерти розповіли, чи варто розраховувати на зниження цін, які зараз на захмарному рівні.

Свої прогнози озвучити аналітики у матеріалі EastFruit.

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Врожай фруктів та ціни влітку

Як зазначають фахівці, очікується, що до високих цін додасться також дефіцит кісточкових фруктів. Причиною цього називають дощову погоду навесні.

Так, прогнозують істотний дефіцит цих товарів і перехід на імпортовані із Греції, Туреччини, Узбекистану. Азербайджану.

Окрім того, передбачають зниження на 20-30% врожаю полуниці, оскільки збирати його почали пізніше на два-три тижні. Це вдарить по цінах на цю ягоду.

Скоротиться на ринку і кількість яблук. Причиною цього також вважають погоду і зростання цін на добрива. Хоч фермери стараються переорієнтуватися на експорт.

Очікується достатній обсяг слив цього року на ринку. За прогнозами експертів, обсяг цьогорічного врожаю підскочить на 20%.

Позитивні сподівання і щодо кавунів, адже багато українських фермерів почали вирощувати цю баштанну культуру в Одеській області, замість Херсонської. Тобто нестачі кавунів у 2023 році не передбачають. Через це впадуть ціни, а продавці розраховують, що українці знову зможуть посмакувати знаменитими херсонськими кавунами.

Які зараз ціни на фрукти

В Україні на ринки та в супермаркети надходять перші врожаї полуниці та черешні, а ціни на них перевершили всі рекорди.

У низці міст вартість черешні сягає 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше цю ягоду продають у Закарпатській області, адже саме в цьому регіоні черешня дозріває раніше за інших. Зараз там кілограм ягід коштує у середньому 600 гривень. Тоді як у столиці традиційно ціни надвисокі — вартість черешні коливається від 750 до 1200 грн.

Щодо полуниці, то ціна цієї ягоди в реалізації становить 50-85 грн/кг. За тиждень вартість впала у 1,5 разу. Тоді як супермаркети тримають ціни у середньому на рівні — 169,66 грн за кілограм.

Джерело: портал Мinfin

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.