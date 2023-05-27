Ціни шокують — скільки коштуватимуть фрукти влітку

Вартість фруктів влітку: експерти розповіли, чи знизяться захмарні ціни
Влітку 2023 року очікується повторення минулорічної цінової ситуації з фруктами через подальшу окупацію Росією українських південних регіонів. Експерти розповіли, чи варто розраховувати на зниження цін, які зараз на захмарному рівні.
Свої прогнози озвучити аналітики у матеріалі EastFruit.
Врожай фруктів та ціни влітку
Як зазначають фахівці, очікується, що до високих цін додасться також дефіцит кісточкових фруктів. Причиною цього називають дощову погоду навесні.
Так, прогнозують істотний дефіцит цих товарів і перехід на імпортовані із Греції, Туреччини, Узбекистану. Азербайджану.
Окрім того, передбачають зниження на 20-30% врожаю полуниці, оскільки збирати його почали пізніше на два-три тижні. Це вдарить по цінах на цю ягоду.
Скоротиться на ринку і кількість яблук. Причиною цього також вважають погоду і зростання цін на добрива. Хоч фермери стараються переорієнтуватися на експорт.
Очікується достатній обсяг слив цього року на ринку. За прогнозами експертів, обсяг цьогорічного врожаю підскочить на 20%.
Позитивні сподівання і щодо кавунів, адже багато українських фермерів почали вирощувати цю баштанну культуру в Одеській області, замість Херсонської. Тобто нестачі кавунів у 2023 році не передбачають. Через це впадуть ціни, а продавці розраховують, що українці знову зможуть посмакувати знаменитими херсонськими кавунами.
Які зараз ціни на фрукти
В Україні на ринки та в супермаркети надходять перші врожаї полуниці та черешні, а ціни на них перевершили всі рекорди.
У низці міст вартість черешні сягає 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше цю ягоду продають у Закарпатській області, адже саме в цьому регіоні черешня дозріває раніше за інших. Зараз там кілограм ягід коштує у середньому 600 гривень. Тоді як у столиці традиційно ціни надвисокі — вартість черешні коливається від 750 до 1200 грн.
Щодо полуниці, то ціна цієї ягоди в реалізації становить 50-85 грн/кг. За тиждень вартість впала у 1,5 разу. Тоді як супермаркети тримають ціни у середньому на рівні — 169,66 грн за кілограм.
Джерело: портал Мinfin
Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.