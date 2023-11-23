Цены на овощи — какой будет стоимость свеклы перед Новым годом

Кассовый чек в руках. Фото: Unplush

На украинском рынке ближе к Рождественско-новогодним праздникам начнет активизироваться спрос на ряд продуктов, это может сказаться на ценах. По прогнозам экспертов, в частности, в этот список попала свекла столовая.

Об этом говорится в анализе цен проекта EastFruit.

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Ситуация на рынке перед Новым годом

По словам экспертов, к концу осени стоимость этого корнеплода пошла вопреки тренду подорожания овощей. Цены на свеклу продолжают снижаться и ключевыми причинами такой ситуации является увеличение объемов предложения на рынке и параллельно достаточно низкий спрос.

Согласно данным ежедневного мониторинга аналитического проекта, большинство сделок по продаже свеклы столовой заключают по стоимости 5-8 грн/кг или 0,14-0,22 долл./кг. Если сравнивать с предыдущей неделей, то в среднем цена на 19% ниже.

Как объясняют сами производители, в розничных сетях в ноябре снизились объемы закупок этого товара из-за крайне плохого спроса украинцев. Поэтому производители качественной свеклы не спешат предлагать товар. Предпочитают воздержаться от продаж, в ожидании роста цен в данном сегменте ближе к Новому году.

Примечательно также, что сейчас отпускные цены на этот овощ в стране в среднем меньше на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По словам игроков рынка, предпосылок для изменения этой ситуации в лучшую сторону пока не предвидится", — сообщили аналитики.

Какие сейчас цены на свеклу в магазинах

На розничном рынке этот овощ дорожает. По состоянию на 23 ноября в украинских супермаркетах в среднем свекла столовая стоит 9,33 грн/кг. Месяц назад ее продавали по 8,02 грн/кг.

Источник: Минфин

Пика цена на свеклу достигла летом 2022 года, когда на рынке образовался определенный дефицит большинства овощей и наблюдались перебои в логистике.

Источник: Минфин

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Напомним, в ноябре 2023 года на полках украинских магазинов заметно подорожали доступные продукты. Продавцы поменяли цены на популярные овощи.

Также мы писали, что в Украине показатель инфляции опустился на локальный минимум. Однако к концу 2023 года он несколько повысится.