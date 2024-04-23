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Тяжелые травмы и смерть на производстве — компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда

23 апреля 2024 11:44
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Уровень травматизма в SpaceX Маска превышает средний показатель по отрасли второй год подряд
Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск. Фото: cbc.ca
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 году продолжал превышать средний показатель по отрасли. Об этом стало известно благодаря отчетам о безопасности, которые космическое предприятие Илона Маска предоставило регулирующим органам США.

О травматизме в SpaceX рассказали Reuters.

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Что показали отчеты SpaceX по безопасности

Как отмечается, отчеты за 2023 год, недавно обнародованные Управлением по охране труда США, показывают, что уровень травматизма на некоторых объектах SpaceX стал хуже, чем тот, о котором компания сообщала в 2022 году. К примеру, на ее производственно-пусковом комплексе в Браунсвилле, штат Техас, SpaceX сообщила о 5,9 травмы на 100 работников. Этот показатель превышает аналогичный в 2022 году — 4,8 травмы, а также средний показатель в космической отрасли — 0,8 травмы на 100 работников.

Высокий уровень травматизма в компании в прошлом году стал предметом расследования журналистов, в ходе которого было обнаружено по меньшей мере 600 ранее не зарегистрированных травм среди сотрудников ракетной и спутниковой компании. Эти травмы, как отмечается, привели к раздроблению конечностей, ампутациям, серьезным травмам головы и одной смерти.

Эксперты по безопасности говорят, что высокий уровень травматизма должен вызывать беспокойство у клиентов SpaceX, включая NASA. В последние годы космическая программа США все больше полагалась на SpaceX и по состоянию на 2022 год заплатила компании не менее 11,8 миллиарда долларов за различные контракты.

"NASA должно быть озабочено качеством работы в SpaceX. Высокий уровень травматизма может быть индикатором низкого качества производства", — сказал профессор Университета Джорджа Вашингтона Дэвид Майклс.

Данные за 2023 год являются наиболее полными на данный момент, предоставленными SpaceX. Компания сообщила о травмах на восьми крупных объектах, что на три больше, чем в 2022 году. За несколько лет до этого SpaceX не сообщала никаких данных о большинстве своих объектов, включая производственные.

В прошлом году компания SpaceX сообщила о 7,6 травмы на 100 рабочих в подразделении, занимающемся поиском ракетных ускорителей в Тихом океане, что более чем в девять раз превышает показатель отрасли.

Напомним, мы писали, что в мире снова растут цены на нефть. Цена барреля нефти марки Brent выросла более чем на 4 процента из-за опасений о возможных нарушениях цепочки поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Также мы говорили, что основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск признался, что акции его автостроительной компании больше не считаются "горячими" активами. Впрочем, эксперты полагают, что все может быть куда хуже. По словам аналитика банковской холдинговой компании Wells Fargo Колина Лангана, в этом году продажи Tesla могут совсем остановить свой рост.

США
Илон Маск
работа
трудовое право
SpaceX
травма

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