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Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов в поддержку украинских беженцев

12 июня 2023 18:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Великобритания выделит 150 млн фунтов стерлингов в поддержку украинских беженцев
Украинские беженцы. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Украинским беженцам, проживающим на территории Великобритании, теперь будут помогать по-новому. Речь идет об обновленной схеме финансирования, во время которой средства будут поступать по всему Королевству: в Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию, чтобы помочь украинцам арендовать жилье и найти работу.

Об этом сообщает правительство Великобритании на своем официальном сайте.

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Отмечается, что финансирование будет распределено между Великобританией в соответствии с количеством украинцев в каждой стране: около 109 миллионов фунтов стерлингов для Англии, около 30 миллионов фунтов стерлингов для Шотландии, примерно 8 миллионов фунтов стерлингов для Уэльса и около 2 миллионов фунтов стерлингов для Северной Ирландии.

"Министерство транспорта также объявило, что увеличит период времени, в течение которого украинские беженцы могут ездить в Великобритании по водительскому удостоверению своей страны, с 1 до 3 лет, что поможет многим продлить жизнь и работу, которую они создали с тех пор прибыв сюда", — заявили в британском правительстве.

Правительство Соединенного Королевства будет продолжать сотрудничать с украинским правительством, делегированными администрациями, местными органами власти, благотворительными и волонтерскими группами для поддержки гостей и спонсоров в рамках программы Homes for Ukraine.

Напомним, ранее мы писали, что украинским гражданам, проживающим в Германии, выплатят дополнительную финансовую помощь. Средства можно получить в центре занятости Jobcenter. Получить денежную помощь могут украинцы, прибывшие из-за войны войны в Германию и желающие повысить профессиональную квалификацию, обеспечив возможность более достойных доходов. Такие граждане также имеют право получить новое профессиональное образование на средства Германии в рамках программы "Участие на рынке труда".

Добавим, некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тысячи гривен. Такая помощь по частичной безработице гарантирована государством.

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