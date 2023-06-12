Велика Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських біженців
Українським біженцям, які проживають на території Великої Британії, тепер допомагатимуть по-новому. Йдеться про оновлену схему фінансування, під час якої кошти надходитимуть по всьому Королівству: до Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб допомогти українцям орендувати житло та знайти роботу.
Про це повідомляє уряд Великої Британії на своєму офіційному сайті.
Велика Британія збільшить фінансову підтримку українських біженців
Зазначається, що фінансування буде розподілено між Великою Британією відповідно до кількості українців у кожній країні: приблизно 109 мільйонів фунтів стерлінгів для Англії, близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів для Шотландії, приблизно 8 мільйонів фунтів стерлінгів для Уельсу та близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів для Північної Ірландії.
"Міністерство транспорту також оголосило, що збільшить період часу, протягом якого українські біженці можуть їздити у Великій Британії за водійським посвідченням своєї країни, з 1 до 3 років, що допоможе багатьом продовжити життя та роботу, яку вони створили з тих пір прибувши сюди", — заявили в британському уряді.
Уряд Сполученого Королівства продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, делегованими адміністраціями, місцевими органами влади, благодійними та волонтерськими групами для підтримки гостей та спонсорів у рамках програми Homes for Ukraine.
Нагадаємо, раніше ми писали, що українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter. Отримати грошову допомогу можуть українці, які прибули через війну у Німеччину і хочуть підвищити професійну кваліфікацію, забезпечивши можливість більш гідних доходів. Такі громадяни також мають право отримати нову професійну освіту за кошти Німеччини в рамках програми "Участь на ринку праці".
Додамо, деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така допомога з часткового безробіття гарантована державою.