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Велика Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських біженців

12 червня 2023 18:28
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Велика Британія виділить 150 млн фунтів стерлінгів на підтримку українських біженців
Українські біженці. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українським біженцям, які проживають на території Великої Британії, тепер допомагатимуть по-новому. Йдеться про оновлену схему фінансування, під час якої кошти надходитимуть по всьому Королівству: до Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії, щоб допомогти українцям орендувати житло та знайти роботу.

Про це повідомляє уряд Великої Британії на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що фінансування буде розподілено між Великою Британією відповідно до кількості українців у кожній країні: приблизно 109 мільйонів фунтів стерлінгів для Англії, близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів для Шотландії, приблизно 8 мільйонів фунтів стерлінгів для Уельсу та близько 2 мільйонів фунтів стерлінгів для Північної Ірландії.

"Міністерство транспорту також оголосило, що збільшить період часу, протягом якого українські біженці можуть їздити у Великій Британії за водійським посвідченням своєї країни, з 1 до 3 років, що допоможе багатьом продовжити життя та роботу, яку вони створили з тих пір прибувши сюди", — заявили в британському уряді.

Уряд Сполученого Королівства продовжуватиме співпрацювати з українським урядом, делегованими адміністраціями, місцевими органами влади, благодійними та волонтерськими групами для підтримки гостей та спонсорів у рамках програми Homes for Ukraine.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українським громадянам, які проживають у Німеччині, виплатять додаткову фінансову допомогу. Кошти можна отримати у центрі зайнятості Jobcenter. Отримати грошову допомогу можуть українці, які прибули через війну у Німеччину і хочуть підвищити професійну кваліфікацію, забезпечивши можливість більш гідних доходів. Такі громадяни також мають право отримати нову професійну освіту за кошти Німеччини в рамках програми "Участь на ринку праці".

Додамо, деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тисячі гривень. Така допомога з часткового безробіття гарантована державою.

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