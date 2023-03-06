Большая двадцатка договорилась совместно контролировать рынок криптовалют
Группа G20 на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.
Об этом сообщает издание no worries.
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Решение Большой двадцатки
Министры финансов и управляющие центральными банками группы G20 на своем заседании приняли решение по регулированию рынка криптовалют.
Этот сегмент экономики Большая двадцатка будет контролировать совместно. Для этого готовят рекомендации и план действий.
"Мы с нетерпением ждем документа, в котором будет поддерживаться скоординированный и комплексный подход к цифровым активам с учетом макроэкономических и нормативных аспектов", — говорится в совместном заявлении G20.
Возможный запрет криптовалют
Среди возможных вариантов контроля и регулирования этого рынка не исключается и запрет криптовалют вообще.
Это, в частности, отметила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Мы должны срочно приступить к регулированию… и если оно не удается, если вы медлите с этим, тогда мы должны рассмотреть запрет этих активов, потому что они могут создать риски финансовой стабильности", — заверила Георгиева.
Напомним, в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством.
В Фонде предположили, что внедрение криптовалюта также позволит обходить меры по управлению потоками капиталов, усиливая фискальные риски.
Также в МВФ убеждены, что регулирование криптовалюты должно быть разумным, оно не должно подавлять инновации. При этом госсектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей.
Фото: Pixabay