Большая двадцатка договорилась совместно контролировать рынок криптовалют

Если регулирование рынка криптовалют не удастся, их могут вообще запретить

Группа G20 на заседании министров финансов и глав центробанков договорилась о совместном контроле рынка криптовалют. Причем в МВФ не исключают и запрета криптовалют вообще.

Об этом сообщает издание no worries.

Решение Большой двадцатки

Министры финансов и управляющие центральными банками группы G20 на своем заседании приняли решение по регулированию рынка криптовалют.

Этот сегмент экономики Большая двадцатка будет контролировать совместно. Для этого готовят рекомендации и план действий.

"Мы с нетерпением ждем документа, в котором будет поддерживаться скоординированный и комплексный подход к цифровым активам с учетом макроэкономических и нормативных аспектов", — говорится в совместном заявлении G20.

Возможный запрет криптовалют

Среди возможных вариантов контроля и регулирования этого рынка не исключается и запрет криптовалют вообще.

Это, в частности, отметила директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Мы должны срочно приступить к регулированию… и если оно не удается, если вы медлите с этим, тогда мы должны рассмотреть запрет этих активов, потому что они могут создать риски финансовой стабильности", — заверила Георгиева.

Напомним, в феврале МВФ призвал страны не признавать криптовалюту платежным средством.

В Фонде предположили, что внедрение криптовалюта также позволит обходить меры по управлению потоками капиталов, усиливая фискальные риски.

Также в МВФ убеждены, что регулирование криптовалюты должно быть разумным, оно не должно подавлять инновации. При этом госсектор может использовать некоторые базовые технологии криптоактивов для своих целей.

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