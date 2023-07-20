Риски и перспективы большой приватизации в Украине

Змиевская ТЭС, входящая в "Центрэнерго". Фото: Википедия

Украина возобновляет большую приватизацию. Во время войны.

В конце июня Президент Владимир Зеленский подписал закон, дающий старт возобновлению приватизации крупных объектов прямо сейчас, во время действия военного положения в стране.

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С началом войны приватизация была поставлена на паузу принятием соответствующего закона в июне 2022 года.

Но война продолжается, а финансово-хозяйственные и бюджетные проблемы государства никуда не деваются.

О чем речь

Одобренный Президентом закон позволяет проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (стоимостью от 250 млн гривен) и дает старт реорганизации структуры Фонда государственного имущества, что должно повысить эффективность его работы.

Кроме того, закон определяет, кто будет распорядителем подсанкционного имущества.

Теперь глава Фонда госимущества получает право самостоятельно назначать и увольнять своих заместителей. Закон, в частности, упраздняет процедуру согласования директоров государственных предприятий в управлении Фонда с местными властями. Кроме того, запрещается занимать должности руководителей и членов наблюдательных советов госпредприятий подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров.

12 региональных отделений - обособленных юридических лиц станут структурными подразделениями Фонда, что позволит создать механизмы установления рыночных зарплат и определить критерии эффективности работы руководства Фонда во всех регионах.

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По решению Высшего антикоррупционного суда Украины Фонду госимущества должно быть передано имущество, на которое наложены санкции. Фонд сможет принимать решение о приватизации, продаже, аренде или управлении таким имуществом. Средства должны направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

На приватизационные аукционы уже в третьем квартале 2023 планируют выставить, в частности, Одесский припортовый завод, Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), Запорожский титано-магниевый комбинат, предприятие "Индар" и Центрэнерго.

Глава Фонда Рустем Умеров ожидает, что возобновление большой приватизации принесет в государственный бюджет до $400 млн уже к концу года.

Ко времени ли приватизация

Война — не лучшее время для приватизации, уверен замдиректора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило.

"Во-первых, во время войны цена активов существенно снижается, поэтому наполнение бюджета однозначно не может являться определяющей целью приватизации", — говорит ученый.

Поэтому государству нужно ориентироваться в первую очередь на улучшение менеджмента на предприятиях, привлечение инвестиций, интеграцию предприятий в национальные и международные производственные цепочки.

"Во-вторых, играют роль высокие военные риски. Следовательно, покупать государственные компании будут бизнесы, склонные к более высокому риску. И должно быть особое внимание к их квалификации и добросовестности", — предупреждает собеседник Новини.LIVE.

Наконец-то, в-третьих, сохраняются риски гибридных влияний на Украину со стороны агрессора из-за посторонних контрагентов, которые могут участвовать в приватизации.

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Следовательно, резюмирует эксперт, для успеха крупной приватизации во время войны должен быть повышен контроль участников приватизационных конкурсов; нужно учитывать квалификационную компоненту; для предприятий, стратегических для определенных отраслей или регионов, следует учитывать системное влияние результатов приватизации. Ну и, конечно, обязательно нужно ввести инструмент страхования военных рисков.

"Стоимость активов и предметный интерес инвесторов существенно усилило бы принятие национальной стратегии восстановления, которая бы определяла секторальные приоритеты национальной экономики и основные параметры экономической политики восстановления", — советует Ярослав Жалило.

Что это такое — большая приватизация

У большой приватизации есть четкие, определенные законом критерии.

Объектом большой приватизации является любой государственный актив — имущественный комплекс предприятия или 50% и более акций/долей, либо же пул активов стоимостью более 250 млн гривен. Это эквивалентно примерно 6,3 млн евро по курсу НБУ на 3 июля 2023 года. Фактически указанная сумма и есть стартовой ценой продажи.

По мировым масштабам порог входа на приватизационные аукционы в Украине достаточно низкий, отмечает старший юрист юрфирмы "Sayenko Kharenko" Тимур Энхбаяр.

"На самом деле, большая приватизация — это не только об очень больших объектах", — говорит Тимур Энхбаяр.

В то же время, напоминает он, в рамках большой приватизации украинскими властями всегда делался акцент на действительно масштабных объектах. Среди примеров — завод "Большевик" со стартовой ценой 1,389 миллиарда гривен (около 45,3 миллиона евро по курсу НБУ на дату аукциона 27 октября 2021 года) и Объединенная горно-химическая компания со стартовой ценой 3,7 миллиарда гривен (примерно 116,7 миллионов евро по курсу НБУ на дату первого аукциона 31 августа 2021 года).

"По-настоящему крупные объекты почти автоматически означают и большие проблемы — долги, корпоративные конфликты, непрозрачный менеджмент", — предупреждает Тимур Энхбаяр.

По его мнению, одним из основных препятствий для успеха крупной приватизации в Украине до сих пор было желание властей всегда продавать самые большие объекты, реализовать "громкие" кейсы. В то же время малая приватизация в большинстве своем признается успешной.

Опираясь на этот опыт, можно было бы изменить приоритет большой приватизации в пользу продаж не слишком больших активов, чтобы наработать определенный объем успешных кейсов и дальше масштабировать этот опыт.

О рисках и "подводных камнях"

Если не учитывать традиционные для приватизации в Украине коррупционные скандалы, которые всегда отпугивали иностранный капитал, на успех крупной приватизации влияют три негативных фактора, отмечает партнер и соруководитель практики Договора с государственной и коммунальной собственностью юридической компании Arzinger Андрей Пидгайный.

Первая проблема — ужасное финансово-экономическое и техническое состояние предприятий, требующее должной подготовки к каждой транзакции. Речь идет не только об улучшении привлекательности объекта, но и о наличии технической документации, без которой невозможно заключить сделку.

Вторая проблема связана с первой — это низкий уровень институциональной способности органов приватизации. Речь идет о нехватке финансовых и человеческих ресурсов для подготовки большого количества объектов к продаже.

И третья проблема — постоянное изменение правил и процедур. Не имея ресурсов, каждый новый глава Фонда пытался изменить законы для упрощения и сокращения процедуры приватизации, перекладывая риски на покупателей.

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"Действующий глава Фонда также не исключение. Однако последние инициированные им законодательные изменения, благодаря которым собственно и разблокирована крупная приватизация, прежде всего направлены на повышение институционной состоятельности Фонда государственного имущества", — констатирует собеседник Новини.LIVE.

В Украине существует большой риск игнорирования приватизации со стороны иностранного капитала. По крайней мере, во время действия военного положения ожидать больших иностранных денег не стоит.

"Конечно, мы можем увидеть частные случаи, но они не повлияют на конкуренцию капиталов и, соответственно, рост цены продаж", — предупреждает юрист.

Также существует большая вероятность неполучения денег от большой приватизации в текущем году, поскольку осталось слишком мало времени для подготовки объектов, организации и проведения аукционов.

С точки зрения покупателей, особенно иностранных инвесторов, существенны риски, связанные с неприятием украинских приватизационных правил и процедур. В частности, в законе о приватизации заложено правило "сначала деньги, а затем стулья". Вряд ли иностранные компании будут в восторге от перспективы перечисления миллионов долларов до заключения договора купли-продажи.

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Среди потенциальных рисков крупной приватизации собеседница Новини.LIVE адвокат Business&Legal Group Наталья Рыбалко отмечает тот факт, что желание быстрого наполнения госбюджета может спровоцировать уменьшение рыночной цены объектов крупной приватизации. Это в перспективе может спровоцировать негативные последствия для экономики в целом.

Кроме того, привлечение новых инвесторов в процессе приватизации и дальнейшее развитие инфраструктуры возможны только путем страхования от военных рисков. Гарантированно уберечься от них невозможно.

Поэтому шанс на привлечение украинских или иностранных инвесторов для продажи государственных активов очень мизерный, считает адвокат.

Приватизационные перспективы

В текущем году вряд ли следует ожидать закрытия транзакций по крупной приватизации, считает Андрей Пидгайный из Arzinger. Хотя попытки будут, поскольку есть план поступлений в бюджет.

Если правительство в течение июля утвердит условия аукционов, то теоретически можно выйти на оплату уже в декабре, говорит юрист. Однако это очень рискованно. В случае неудачи повторные продажи будут только усугублять ситуацию и снижать цену продажи.

"Целесообразнее в этом году сконцентрироваться на планировании и подготовке объектов, выставить 10-15 "тяжелых" лотов, которые обеспечат выполнение плана, в начале следующего года", — рекомендует Андрей Пидгайный.

По мнению Натальи Рыбалко, в ближайшее время перспективными для инвесторов могут быть, в частности, такие объекты: ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве; уже упомянута ОГХК, Запорожский титано-магниевый комбинат (ЗТМК), Запорожский производственный алюминиевый комбинат (ЗАлК) и Николаевский глиноземный завод (НГЗ).

Помимо указанных предприятий на приватизацию могут быть переданы российские активы, которые будут конфисковываться нашим государством в судебном порядке.

В бюджете страны на 2023 год запланировано поступление средств от приватизации в размере около 6 миллиардов гривен. Но эти планы могут не воплотиться в жизнь в полной мере из-за действующего военного положения.

О военных действиях как основном и непредсказуемом риске для успеха большой приватизации в Украине Новини.LIVE сообщили и в Фонде государственного имущества.