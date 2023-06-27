Приватизация в Украине — ТОП-5 самых дорогих лотов

Историческая гостиница "Эрмитаж" в Киеве. Фото: google.com

В Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Итоги малой приватизации

Как отмечают в Министерстве экономики, за время действия реформы было проведено около 5 тысяч успешных приватизационных торгов, из них:

1,7 тыс. торгов — распродажа Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) и региональных отделений на 9,8 млрд грн;

3,2 тыс. — торги, объявленные громадами, на 3,8 млрд грн.

Всего в аукционах приняло участие около 9 тысяч участников.

В частности, через систему государственных электронных продаж "Прозорро.Продажи" бизнес приобрел около 5 тыс. объектов государственной и коммунальной формы собственности.

Топ-5 самых ценных объектов

В списке такие самые дорогие государственные объекты, приватизированные за пять лет:

столичная гостиница "Днепр" — 1,1 млрд гривен;

Калушская ТЭЦ — более 800 млн гривен;

Львовская исправительная колония — 377,5 млн гривен;

историческая гостиница "Эрмитаж" в Киеве — 311 млн гривен;

старейшее винодельческое предприятие "Одессавинпром" — 235 млн гривен.

Большая приватизация в Украине

На днях президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий возобновление "большой приватизации" в Украине. В Фонде госимущества убеждены, что привлечение новых частных инвестиций в гособъекты и предприятия станут залогом внедрения новых технологий, модернизации экономики, развития инфраструктуры и повышения уровня конкурентоспособности страны в целом.

При этом ожидается, что в госсобственности останутся ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса, критической инфраструктуры, объекты энергетического сектора, машиностроения, которые являются основой национальной безопасности страны.

Напомним, ранее в Фонде госимущества заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

Также мы писали, что победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.