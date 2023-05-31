Большая приватизация во время войны — Рада расширила полномочия ФГИУ

Представители Фонда госимущества. Фото: google.com

Верховная Рада Украины (ВРУ) готовится к крупной приватизации. На очередном заседании был поддержан закон, призванный усовершенствовать работу Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Об этом сообщает пресс-центр фонда.

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Речь идет о законопроекте № 8250, который вносит изменения в закон "О Фонде государственного имущества Украины" по оптимизации структуры ФГИУ.

Документ призван улучшить управленческую структуру Фонда, возобновить крупную приватизацию и улучшить работу с подсанкционным имуществом.

Согласно законопроекту, руководителю Фонда госимущества предоставили право самостоятельно принимать решение о назначении и увольнении заместителей. Также 12 региональных отделений станут подразделениями фонда.

Внесены изменения в работе с подсанкционным имуществом. В частности, по решению Высшего антикоррупционного суда, подсанкционное имущество будут передавать ФГИУ. После чего Фонд будет самостоятельно принимать решение по нему — пустить под приватизацию, продажу, аренду или управление. Все полученные средства будут направляться в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Приватизация активов РФ

Ранее в Фонде госимущества заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.

В основном это недвижимость и транспорт. Среди наиболее значимых активов, полученных Фондом, есть Демуринский горно-обогатительный комбинат. Также в Фонде государственного имущества рассказали о планах выставить на приватизацию конфискованные активы ряда российских олигархов: Михаила Шелкова, Олега Дерипаски, Аркадия Ротенберга.

Больше о приватизации

Напомним, планы по приватизации государственного финучреждения "ПриватБанк", проведение которого должно было состояться в 2024 году, подкорректировали. Ожидается, что за продажу примутся после завершения войны в Украине.

Ранее мы писали, что победители приватизационных аукционов государственных объектов должны заплатить многомиллионные долги. Речь о задолженности, которая образовалась у предприятий перед бюджетом и работниками.