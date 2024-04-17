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В Великобритании ошиблись с прогнозами инфляции — чем это чревато

17 апреля 2024 13:29
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Инфляция в Великобритании замедляет падение и может отложить снижение ставок
Полки супермаркета в Европе. Фото: who13.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Уровень инфляции в Великобритании в марте замедлился меньше, чем ожидалось. Это может привести к переносу первого понижения процентной ставки Банком Англии.

О проблемах с инфляцией в Великобритании пишут Reuters.

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Как отмечается, потребительские цены в стране выросли на 3,2% в год по сравнению с ростом на 3,4% в феврале. В Управлении национальной статистики сообщили, что это самый низкий показатель за два с половиной года. Но Банк Англии, у которого целевой уровень инфляции составляет 2%, экономисты прогнозировали более низкий уровень инфляции — 3,1%.

Чем чреват просчет с уровнем инфляции

Замедление падения темпов инфляции в Великобритании было вызвано ускорением роста цен в США. Инфляция в Соединенных Штатах росла два месяца подряд и достигла 3,5% в марте.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли, который в прошлом месяце заявил, что британская инфляция "двигается в правильном направлении" для снижения ставок, сказал во вторник, 16 апреля, что разная динамика инфляции в США и Европе может привести к разным направлениям движения процентных ставок.

Впрочем, аналитики заявили, что эти данные послужили напоминанием о том, что борьба Британии с инфляцией еще не выиграна. Заместитель главы экономического отдела по Великобритании в крупнейшей в Европе консалтинговой компании в области макроэкономики Capital Economics Рут Грегори заявила, что существует риск того, что Великобритания последует тренду США и столкнется с остановкой снижения инфляции.

"Шансы на то, что процентные ставки будут снижены впервые в июне, теперь немного меньше", — сказала она.

Ожидается, что Банк Англии, как и планировалось, снизит процентные ставки позже в этом году, но инвесторы уже снизили свои ожидания от масштабов понижения. Они прогнозируют снижение всего на одну четверть пункта до конца 2024 года. По их мнению, это возможно уже в ноябре.

При этом глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что недавние данные по инфляции не внушили в американских политиков уверенность, необходимую им для того, чтобы в ближайшее время перейти к снижению ставок.

Напомним, Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.

Также мы писали, что индустрия видеоигр продолжает более чем двухлетний тренд сокращения рабочих мест. Американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр Take-Two Interactive собирается уволить около 5% своих сотрудников, или около 600 сотрудников.

Великобритания
деньги
инфляция
экономика
цены

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