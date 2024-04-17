Інфляція у Великій Британії уповільнює своє падіння та може відкласти зниження ставок

Полиці супермаркету у Європі. Фото: who13.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Рівень інфляції у Великій Британії у березні сповільнився менше, ніж очікувалося. Це може призвести до відкладення першого зниження процентної ставки Банком Англії.

Про проблеми з інфляцією у Великій Британії пишуть Reuters.

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Як зазначається, споживчі ціни у країні зросли на 3,2% на рік порівняно зі зростанням на 3,4% у лютому. В Управлінні національної статистики повідомили, що це є найнижчим показником за два з половиною роки. Але Банк Англії, у якого цільовий рівень інфляції становить 2%, та економісти прогнозували нижчий рівень інфляції — 3,1%.

Чим загрожує прорахунок з рівнем інфляції

Уповільнення падіння темпів інфляції у Великій Британії було викликано прискоренням загального зростання цін у США. Інфляція в Сполучених Штатах зростала два місяці поспіль і сягнула 3,5% у березні.

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі, який минулого місяця заявив, що британська інфляція "рухається у правильному напрямку" для зниження ставок, сказав у вівторок, 16 квітня, що різна динаміка інфляції в США та Європі може призвести до різних напрямків руху відсоткових ставок.

Втім аналітики заявили, що ці дані послужили нагадуванням про те, що боротьба Британії з інфляцією ще не виграна. Заступниця голови економічного відділу по Великій Британії у найбільшій в Європі консалтинговій компанії в галузі макроекономіки Capital Economics Рут Грегорі, заявила, що існує ризик того, що Велика Британія піде трендом США і зіткнеться з зупинкою зниження інфляції.

"Шанси на те, що відсоткові ставки буде знижено вперше в червні, тепер трохи менше", — сказала вона.

Очікується, що Банк Англії, як і планувалось, знизить процентні ставки пізніше цього року, але інвестори вже знизили свої очікування від масштабів зниження. Вони прогнозують зниження лише на одну чверть пункту до кінця 2024 року. На їх думку, це можливо вже в листопаді.

При цьому Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що недавні дані щодо інфляції не вселили в американських політиків упевненість, необхідну їм для того, щоб найближчим часом перейти до зниження ставок.

Нагадаємо, Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.

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