Цены на продукты — Пасхальная корзина-2023 подорожала на четверть

В этом году она обойдется в около 1208 грн

В Украине в 2023 году выросла стоимость стандартной Пасхальной корзины на семью из четырех человек. В этом году она обойдется на 24,4% дороже.

Такие подсчеты были обнародованы специалистами Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

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В этом году традиционный набор к Пасхальному столу составит около 1208 грн. В прошлом году стоил 972 грн.

В корзине: кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Стоимость кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 граммов муки, 6 штук яиц, 150 граммов сливочного масла, 300 граммов молока, 400 граммов сахара, 40 граммов дрожжей, 200 граммов изюма) составит 169 грн за кг. Выросли в цене основные составляющие: яйца (на 92%), сахар (на 20,5%), масло сливочное (на 21,9%) и изюм (на 16,7%). При этом готовый кулич будет стоить дороже в магазинах.

Стоимость яиц выросла на рекордные 92%, до около 68,15 грн в среднем. Цена остальных составляющих набора — от 9,4% до 38,4% по сравнению с апрелем 2022 года.

Самые дорогие составляющие корзины — мясные продукты:

домашняя колбаса (0,5 кг) — 175 грн (340-400 грн за кг);

буженина (0,5 кг) — 219,50 грн (425-459 грн за кг);

сало (0,5 кг) — до 110 грн.

За год буженина подорожала на 31%, домашняя колбаса — на 9,4%, а сало — на 38,4%.

В то же время в случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими, такими как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, ее стоимость вырастет до 1463 грн, что на 20,9% больше 2022-го — 1210 грн.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван следствием военных действий — существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", — рассказали в "Институте аграрной экономики".

Напомним, в украинских магазинах перед Пасхой, которую православные христиане отмечают 16 апреля, могут вырасти цены на наиболее популярные продукты праздничного стола. В частности, яйца могут подорожать на 5-7%.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время, рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.