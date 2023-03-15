Верховная Рада планирует освободить от НДС ввоз товаров для армии

ВРУ рекомендовали принять за основу и в целом два законопроекта

Верховной Раде Украины (ВРУ) рекомендовали принять за основу и в целом два законопроекта, касающиеся поставок товаров оборонного назначения. Речь идет об освобождении соответствующего импорта от налогообложения.

О таком решении Налогового комитета рассказал его глава Даниил Гетманцев в Telegram.

Детали законопроектов

Как пояснил глава комитета, документы предусматривают освобождение от налогообложения НДС операций по ввозу на таможенную территорию страны и поставку на таможенную территорию Украины товаров для армии. Это законопроекты:

№ 9061 о внесении изменений в подраздел 2 раздела ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения;

№9062 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об особенностях ввоза на таможенную территорию Украины товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения.

Гетманцев отметил, что кроме освобождения от НДС закупок товаров на оборонную сферу, определенные таковыми в соответствии с пунктом 29 части первой статьи 1 закона Украины "Об оборонных закупках", также документы совершенствуют нормы для предоставления возможности оперативного удовлетворения потребностей армии и обеспечения эффективного и своевременного отпора стране-агрессору.

Что еще нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, позволяющие завозить тепловизоры, приборы ночного видения, беспилотники и рации без необходимости уплаты пошлин и НДС. Речь идет о законах №8360/8361-д.

В конце прошлого года Рада приняла законопроекты №8196 и №8197, которые поспособствуют восстановлению энергетической инфраструктуры страны. В частности, документы отменяют налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину на ввоз электрогенераторов, аккумуляторов и систем Starlink.

Также мы писали, что депутаты Верховной рады Украины (ВРУ) рассмотрят правительственный законопроект, предусматривающий возвращение на действовавшую до войны систему налогообложения. Соответствующий проект закона №8401 был зарегистрирован в парламенте.