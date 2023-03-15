Верховна Рада планує звільнити від ПДВ ввезення товарів для армії

Верховна Рада планує звільнити від ПДВ імпорт товарів для армії
Верховній Раді України (ВРУ) рекомендували ухвалити за основу та в цілому два законопроєкти, що стосуються постачання товарів оборонного призначення. Йдеться про звільнення відповідного імпорту від оподаткування.
Про таке рішення Податкового комітету розповів його голова Данило Гетманцев у Telegram.
-
Філатов розповів про долю знищеного ракетою будинку у Дніпрі та виплати компенсацій
-
Україна має закрити в'їзд на свою територію росіянам з паспортами третіх країн, — Ткаченко
-
В Чорному морі 13 кораблів: скільки калібрів несуть загрозу
-
"Вивчення української мови для мене питання особисте": Вадим Столар про освітній проєкт
-
Чарльз III посвятив у лицарі учасника гурту Queen: кого саме та за що
-
Компанія шпигуна з ОАЕ купила китайську компанію, куди входить TikTok, за $220 млрд, — Bloomberg
-
Держслужбовцям та чиновникам рф заборонили виїзд за кордон, — розвідка Британії
-
Ракицький із "Шахтаря" розповість, чому виступав за російський "Зеніт"
-
Кого із медиків, які працюють в окупації, не вважатимуть колаборантами: коментар Ляшка і Федорова
-
У Маріуполі окупанти провокують серйозну екологічну катастрофу: Азовське море в небезпеці
Деталі законопроєктів
Як розповів голова комітету, документи передбачають звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію країни та постачання на митну територію України товарів для армії. Це законопроєкти:
- № 9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання/ввезення товарів для потреб безпеки та оборони в період воєнного стану;
- № 9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони в період воєнного стану.
Гетманцев зауважив, що окрім звільнення від ПДВ закупівель товарів на оборонну сферу, визначені такими відповідно до пункту 29 частини першої статті 1 закону України "Про оборонні закупівлі", також документи вдосконалюють норми для надання можливості оперативного задоволення потреб армії та забезпечення ефективної та своєчасної відсічі країні-агресору.
Що ще треба знати
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які дозволяють завозити тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотники та рації без необхідності сплати мит та ПДВ. Йдеться про закони №8360/8361-д.
Наприкінці минулого року Рада ухвалила законопроєкти №8196 та №8197, які посприяють відновленню енергетичної інфраструктури країни. Зокрема, документи скасовують податок на додану вартість та ввізне мито на ввезення електрогенераторів, акумуляторів та систем Starlink.
Також ми писали, що депутати Верховної ради України (ВРУ) розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає повернення на систему оподаткування, яка діяла до війни. Відповідний проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті.