Верховна Рада планує звільнити від ПДВ ввезення товарів для армії

ВРУ рекомендували ухвалити за основу та в цілому два законопроєкти

Верховній Раді України (ВРУ) рекомендували ухвалити за основу та в цілому два законопроєкти, що стосуються постачання товарів оборонного призначення. Йдеться про звільнення відповідного імпорту від оподаткування.

Про таке рішення Податкового комітету розповів його голова Данило Гетманцев у Telegram.

Деталі законопроєктів

Як розповів голова комітету, документи передбачають звільнення від оподаткування ПДВ операцій із ввезення на митну територію країни та постачання на митну територію України товарів для армії. Це законопроєкти:

№ 9061 про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання/ввезення товарів для потреб безпеки та оборони в період воєнного стану;

№ 9062 про внесення змін до Митного кодексу України щодо особливостей ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки та оборони в період воєнного стану.

Гетманцев зауважив, що окрім звільнення від ПДВ закупівель товарів на оборонну сферу, визначені такими відповідно до пункту 29 частини першої статті 1 закону України "Про оборонні закупівлі", також документи вдосконалюють норми для надання можливості оперативного задоволення потреб армії та забезпечення ефективної та своєчасної відсічі країні-агресору.

Що ще треба знати

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти, які дозволяють завозити тепловізори, прилади нічного бачення, безпілотники та рації без необхідності сплати мит та ПДВ. Йдеться про закони №8360/8361-д.

Наприкінці минулого року Рада ухвалила законопроєкти №8196 та №8197, які посприяють відновленню енергетичної інфраструктури країни. Зокрема, документи скасовують податок на додану вартість та ввізне мито на ввезення електрогенераторів, акумуляторів та систем Starlink.

Також ми писали, що депутати Верховної ради України (ВРУ) розглянуть урядовий законопроєкт, який передбачає повернення на систему оподаткування, яка діяла до війни. Відповідний проєкт закону №8401 зареєстрували у парламенті.