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Расходы госбюджета в 2024 году приблизились к триллиону — на что потратили средства

17 мая 2024 13:53
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Ирина Шпак
редактор
Почти триллион гривен — на что потратили средства из госбюджета за четыре месяца
Украинские гривны. Фото: УНІАН
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Ирина Шпак
редактор

Из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины .

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В структуре расходов больше всего направлено на:

  • оплату труда с начислениями, что составляет 41,1% от общего объема расходов за период январь-апрель 2024 года. В апреле на эту цель было направлено 102,7 млрд грн.
  • оплату использования товаров и услуг, что составляет 14,8% от общего объема расходов. В частности, в поддержку Вооруженных Сил Украины было выделено 63,4 млрд грн, а на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения — 47,1 млрд грн.
  • социальное обеспечение, которое составляет 19,8% от общего объема расходов. Трансферт Пенсионного фонда для финансового обеспечения выплаты пенсий составил 90,4 млрд грн, а на социальную защиту детей и семей — 39,6 млрд грн.
  • обслуживание государственного долга, составляющее 6,8% от общего объема, в апреле составило 20,5 млрд грн.
  • трансферты местным бюджетам, составляющим 5,4% от общего объема. В апреле на эту цель было выделено 14,6 млрд грн.
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Расходы госбюджета Украины в 2024 году. Источник: Минфин Украины

Что еще стоит знать

Напомним, расходы государственного бюджета Украины в 2023 году выросли на 48,4% и составили более 4 трлн грн по сравнению с 2022-м. Около 2,65 трлн грн из этой суммы было направлено на нужды безопасности и обороны Украины.

Мы также писали, что в Министерстве финансов обновили данные по государственному и гарантированному государством долгу Украины. За март 2024 года общая сумма госдолга стремительно выросла, прибавив сразу несколько миллиардов гривен.

госбюджет
Минфин
деньги
финансы
бюджет
расходы

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