Долги за коммуналку — как проверить оплату счетов по адресу

Устройство учета воды. Фото: vodokanal.kiev.ua

Украинцев, имеющих задолженность за жилищно-коммунальные услуги, предупредили о необходимости расчета, иначе грозит прекращение предоставления услуг уже в феврале 2024 года. Эксперты рассказали, как и где можно узнать, есть ли долг по оплате "коммуналки".

Об этом рассказали представители облэнерго.

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В начале года правительство отменило запрет на взыскание долга с потребителей за коммунальные услуги, которые могли образоваться на фоне войны, с 24 февраля 2022 года, поскольку рекордно ухудшилась ситуация с оплатой. Теперь поставщики снова могут начислять на сумму долга пеню, а в случае последующей неуплаты прекращать обслуживание, обратившись в суд.

Известно, что первыми отключения коснутся тех, кто имеет очень большие долги. Сначала клиенты будут сообщены через СМС, рассылки в мессенджерах и телефонные звонки о необходимости уплаты, а в дальнейшем — в виде официального документа с предупреждением за 10 дней до отключения.

Как проверить, нет ли долгов за коммуналку

Личный кабинет

Как правило, у поставщиков коммунальных услуг в населенных пунктах есть свои сайты, где каждый потребитель может создать личный кабинет. Там будет удобно отслеживать состояние расчетов жилищно-коммунальных услуг.

При регистрации нужно указать:

фамилию и имя;

адрес;

лицевой счет;

сумму последнего платежа;

электронной почты.

Через личный кабинет можно проверить наличие долга и погасить с помощью платежных сервисов, получить подтверждение отсутствия долга.

Популярные системы онлайн-платежей

Среди распространенных систем онлайн-платежей — EasyPay, iPay, Portmone. С помощью них можно также отслеживать задолженность за услуги и быстро уплатить долг по банковским картам.

Для того, чтобы узнать долг за коммуналку, необходимо сделать следующее:

создать свой кабинет;

выбрать необходимую услугу ЖКХ;

указать поставщика услуг;

ввести номер лицевого счета.

После проверки данных поступит информация о состоянии счета, в частности, о задолженности или переплате.

Приложения банков

Также можно узнать наличие долга за коммунальные услуги через мобильные приложения банков. Обычно при выборе пункта "Коммунальный платеж" подтянется информация по адресу, указанному при оформлении счета в банке.

Можно проверить информацию о задолженности офлайн одним из следующих способов:

в ЖЭКе или ОСМД;

в отделении Укрпочты;

в офисе банка.

В частности, в "Киевводоканале" сообщили о том, как узнать наличие или отсутствие долга старого владельца квартиры. Там отметили, что при продаже недвижимости он должен предоставить справку об отсутствии долга за потребленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, поскольку отключение услуг грозит даже за чужие долги.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали, как действовать тем, кто находится за границей. Так, люди, не проживающие в жилье более 30 дней, должны предоставить поставщику заявление, что они не проживают по адресу, где начисляются средства за коммунальные услуги.

Также мы писали, что граждане Украины, которые не имеют возможности оплатить коммунальные услуги самостоятельно, могут подать заявление на получение государственной субсидии.