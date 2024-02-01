Борги за комуналку — як перевірити сплату рахунків за адресою

Прилад обліку води. Фото: vodokanal.kiev.ua

Українців, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, попередили про необхідність розрахунку, інакше загрожуватиме припинення надання послуг вже в лютому 2024 року. Експерти розповіли, як і де можна дізнатися, чи є борг з оплати "комірного".

Про це розповіли представники обленерго.

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На початку року уряд скасував заборону на стягнення боргу зі споживачів за комунальні послуги, що могла утворитися на тлі війни, з 24 лютого 2022 року, оскільки рекордно погіршилася ситуація з оплатою. Тепер постачальники знову можуть нараховувати на суму боргу пеню, а у разі подальшої несплати припиняти обслуговування, звернувшись до суду.

Відомо, що найпершими відключення торкнуться тих, хто має дуже великі борги. Спочатку клієнтів повідомлятимуть через СМС, розсилки у месенджерах та телефонні дзвінки про необхідність сплати, а надалі — у вигляді офіційного документа з попередженням за 10 днів до відключення.

Як перевірити, чи немає боргів за комуналку

Особистий кабінет

Як правило, постачальники комунальних послуг у населених пунктах мають свої сайти, де кожен споживач може створити особистий кабінет. Там буде зручно відслідковувати стан розрахунків за житлово-комунальні послуги.

Під час реєстрації треба вказати:

прізвище та ім'я;

адресу;

особовий рахунок;

суму останнього платежу;

електронну пошту.

Через особистий кабінет можна перевірити наявність боргу та погасити за допомогою платіжних сервісів, отримати підтвердження відсутності боргу.

Популярні системи онлайн платежів

Серед поширених систем онлайн-платежів — EasyPay, iPay, Portmone. За допомогою них можна теж відстежувати заборгованість за послуги та швидко сплатити борг з банківських карток.

Для того, щоб дізнатися борг за комуналку, необхідно зробити наступне:

створити свій кабінет;

обрати необхідну послугу ЖКГ;

зазначити постачальника послуг;

ввести номер особового рахунку.

Після перевірки даних надійде інформації про стан рахунку, зокрема, про заборгованість чи переплату.

Застосунки банків

Також можна дізнатися про наявність боргу за комунальні послуги через мобільні застосунки банків. Зазвичай під час вибору умовного пункту "Комунальний платіж" підтягнеться інформація за адресою, вказаною під час оформлення рахунку в банку.

Можна перевірити інформацію про заборгованість офлайн одним із таких способів:

у ЖЕКу чи ОСББ;

у відділенні Укрпошти;

в офісі банку.

Зокрема, у "Київводоканалі" повідомили про те, як дізнатися про наявність чи відсутність боргу старого власника квартири. Там зауважили, що під час продажу нерухомості він має надати довідку про відсутність боргу за спожиті послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, оскільки відключення послуг загрожує навіть за чужі борги.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше ми писали, як діяти тим, хто перебуває за кордоном. Так, люди, які не проживають у житлі понад 30 днів, повинні надати до постачальника заяву, що вони не проживають за адресою, де нараховуються кошти за комунальні послуги.

Також ми писали, громадяни України, які не мають можливості оплатити комунальні послуги самостійно, можуть подати заяву на отримання державної субсидії.