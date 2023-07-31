Энергетика в Украине — хватит ли средств на подготовку к зиме

Работники сферы энергетики. Фото: Укрэнерго

Украинское правительство на подготовку энергосистемы к отопительному сезону выделило 10 млрд гривен. Средств должно хватить на восстановление энергетики.

Об этом информирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Подготовка энергетики к зиме

Как отмечают в ведомстве, кроме государственного финансирования на ремонт и защиту украинских объектов энергетики, рассчитывают на помощь от Соединенных Штатов в размере 897 млн долларов. Зарубежные средства будут направлены на закупку генераторов, газотурбинных электростанций, трансформаторов.

Также в рамках работы европейского Фонда энергетической поддержки Украины страна получила 166 млн евро.

По данным правительства, в украинских газохранилищах сейчас хранится 11,7 млрд кубометров природного газа. Это 80% от планируемого объема для нормального прохождения зимнего периода. Также на складах насчитывается 1,5 млн тонн угля из запланированного объема в 1,8 млн тонн.

Кроме того, за полгода местные бюджеты получили 92 млрд гривен. Регионам, где продолжаются активные боевые действия, выделят дополнительную денежную помощь в 24 млрд гривен, из этой суммы правительство выплатило 10,6 млрд гривен. Также на скорейшее восстановление выделили около 20 млрд гривен, добавили в Минреинтеграции.

Восстановление поврежденных россиянами объектов

По данным Национальной энергетической компании "Укрэнерго", энергетикам осталось отремонтировать семь трансформаторных подстанций, поврежденных из-за российских обстрелов, к началу отопительного сезона. По состоянию на конец июля удалось восстановить практически 90% трансформаторных подстанций. Речь идет о 56 единицах.

Однако у компании не исключают новые атаки. Поэтому планируют обустроить новые, дополнительные трансформаторы. Речь идет о запасе прочности в 20 единиц трансформаторного оборудования, которые установят до конца года.

Как подчеркивают в Укрэнерго, для прохождения предстоящей зимы энергосистеме будут необходимы все энергоблоки, даже старые электростанции, которые не использовали раньше.

Также удалось восстановить 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных российскими обстрелами, сообщили в Министерстве восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры.

Что еще стоит знать

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду. В этом году в украинские подземки направили 2,5 млрд. куб. м газа.

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