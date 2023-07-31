Енергетика в Україні — чи вистачить коштів на підготовку до зими

Працівники сфери енергетики. Фото: Укренерго

Український уряд на підготовку енергосистеми до опалювального сезону виділив 10 млрд гривень. Коштів має вистачити на відновлення енергетики.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Підготовка енергетики до зими

Як зазначають у відомстві, окрім державного фінансування на ремонт та захист українських об’єктів енергетики, розраховують на допомогу від Сполучених Штатів у розмірі 897 млн доларів. Закордонні кошти спрямують на закупівлю генераторів, газотурбінних електростанцій, трансформаторів.

Також у рамках роботи європейського Фонду енергетичної підтримки України, країна отримала 166 млн євро.

За даними уряду, в українських газосховищах зараз зберігається 11,7 млрд кубометрів природного газу. Це 80% від запланованого обсягу для нормального проходження зимового періоду. Також на складах налічується 1,5 млн тонн вугілля із запланованого обсягу в 1,8 млн тонн.

Окрім того, за пів року місцеві бюджети отримали 92 млрд гривень. Регіонам, де тривають активні бойові дії, виділять додаткову грошову допомогу у 24 млрд гривень, з цієї суми уряд виплатив 10,6 млрд гривень. Також на швидке відновлення виділили близько 20 млрд гривень, додали у Мінреінтеграції.

Відновлення пошкоджених росіянами об'єктів

За даними Національної енергетичної компанії "Укренерго", енергетикам залишилось відремонтувати сім трансформаторних підстанцій, які були пошкоджені через російські обстріли, до початку опалювального сезону. Станом на кінець липня, вдалося відновити практично 90% трансформаторних підстанцій. Йдеться про 56 одиниць.

Проте у компанії не виключають нові атаки. Через це планують облаштувати нові, додаткові трансформатори. Йдеться про запас міцності у 20 одиниць трансформаторного обладнання, які встановлять до кінця року.

Як наголошують в Укренерго, для проходження майбутньої зими енергосистемі будуть необхідні всі енергоблоки, навіть старі електростанції, які не використовували раніше.

Також вдалося відновити 100% підприємств теплової генерації, пошкоджені російськими обстрілами, повідомили у Міністерстві відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НАК "Нафтогаз України" розповіли про перебіг підготовки до майбутнього опалювального періоду. Цьогоріч в українські підземки спрямували 2,5 млрд куб. м газу.

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