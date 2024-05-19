Почему блогер Эндрю Тейт решил инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов

Эндрю Тейт. Фото: Twitter/cobratate

Британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт готов инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов. От фиатной валюты Тейт намерен отказаться.

Об этом он написал в среду, 15 мая, в соцсети Х (ранее Twitter).

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Я знаю, что я не совпадаю с этим в chaotic times, но им нужна лишать fiat completely и ape over 100M в btc.



And I'll even prove I did it.



I'm done with the banks.



I'm done with their money.



Done with the scams.



Then I'm going boating. — Andrew Tate (@Cobratate) May 15, 2024

Почему блогер хочет отойти от фиатных денег

Тейт отметил, что разочаровался в банковской системе, уверен в своем решении касательно инвестиций в криптовалюту и позже продемонстрирует доказательства своих инвестиций.

"Я знаю, что я не должен делать это в хаотические времена, но я собираюсь полностью отказаться от фиатных операций и перевести более 100 миллионов в BTC. И я даже докажу, что я это сделал. Я покончил с банками. Я покончил с их деньгами . Покончено с мошенничеством", — написал он.

Напомним, на фоне незначительной коррекции хешрейта на три тысячи долларов выросла себестоимость добычи биткоина. Если в феврале аналитики банка JPMorgan оценивали себестоимость добычи одной монеты биткоина в 42 тысячи долларов, то теперь — в 45 тысяч долларов.

Ранее американский долларовый миллиардер Майк Новограц назвал отметку, ниже которой не упадет стоимость биткоина. По его мнению, криптовалюта не будет стоить дешевле 50 тысяч долларов за одну монету.