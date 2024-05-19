Почему блогер Эндрю Тейт решил инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов

Известный блогер планирует инвестировать 100 миллионов долларов в биткоин — почему он так решил
Британско-американский блогер, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт готов инвестировать в биткоин 100 миллионов долларов. От фиатной валюты Тейт намерен отказаться.
Об этом он написал в среду, 15 мая, в соцсети Х (ранее Twitter).
Я знаю, что я не совпадаю с этим в chaotic times, но им нужна лишать fiat completely и ape over 100M в btc.— Andrew Tate (@Cobratate) May 15, 2024
And I'll even prove I did it.
I'm done with the banks.
I'm done with their money.
Done with the scams.
Then I'm going boating.
Почему блогер хочет отойти от фиатных денег
Тейт отметил, что разочаровался в банковской системе, уверен в своем решении касательно инвестиций в криптовалюту и позже продемонстрирует доказательства своих инвестиций.
"Я знаю, что я не должен делать это в хаотические времена, но я собираюсь полностью отказаться от фиатных операций и перевести более 100 миллионов в BTC. И я даже докажу, что я это сделал. Я покончил с банками. Я покончил с их деньгами . Покончено с мошенничеством", — написал он.
Напомним, на фоне незначительной коррекции хешрейта на три тысячи долларов выросла себестоимость добычи биткоина. Если в феврале аналитики банка JPMorgan оценивали себестоимость добычи одной монеты биткоина в 42 тысячи долларов, то теперь — в 45 тысяч долларов.
Ранее американский долларовый миллиардер Майк Новограц назвал отметку, ниже которой не упадет стоимость биткоина. По его мнению, криптовалюта не будет стоить дешевле 50 тысяч долларов за одну монету.
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