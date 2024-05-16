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Біткоїн не впаде нижче цієї суми — прогноз доларового мільярдера

16 травня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Прогноз курсу біткоїна
Монети BTC у долонях. Фото ілюстративне: Зураб Джавахадзе
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Біткоїн не впаде нижче 50 тисяч доларів за монету. А під кінець червня цього року досягне позначки у 75 тисяч доларів США. 

Про це заявив CEO Galaxy Digital, американський мільярдер Майк Новограц, пише видання Cointelegraph.

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На думку аналітика, курс інших криптовалют також зміцниться. 

"BTC, Ethereum, Solana та інші криптовалюти консолідуватимуться […], доки наступний набір ринкових подій не підніме нас вище", — переконаний Майк Новограц.

Зменшення притоку коштів у спотові BTC-ETF — не привід для занепокоєння, переконаний Новограц. Так само як і нещодавнє падіння ціни цифрового золота через ширшу тенденцію його прийняття TradFi. Багато факторів, які стимулювали зростання цін на початку 2024 року, збережуться протягом наступних кількох місяців.

Активізація може статися, коли Федеральна резервна система почне знижувати ставки або після виборів президента США, якщо вони, за словами американського аналітика, внесуть ясність у регуляторний ландшафт.

Нагадаємо, у системі "Prozorro.Продажі" вперше продали криптовалюту. Десяту частину біткоїна купив українець Роман Зварич за 300 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що співзасновник соцмережі Twitter Джек Дорсі прогнозуж зліт курсу біткоїна. Невдовзі вартість криптовалюти перевищить 1 мільйон доларів.

курс валют
криптовалюта
гроші
біткоїн

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