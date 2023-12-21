Жилищные субсидии — будет ли помощь, если счет открыт на другого человека

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали об особенностях назначения пособия на оплату коммунальных услуг. Известно, могут ли назначить жилищную субсидию человеку, если счет открыт на лицо, не проживающее по указанному адресу.

Об этом говорится в материалах фонда.

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Будет ли субсидия, если счет открыт на другого человека

В ПФУ объясняют, что в случае открытия счета на другого человека могут назначить субсидию, поскольку такую помощь назначают одному из членов домохозяйства, в том числе из тех, кто зарегистрирован или задекларирован) в жилом помещении (доме).

Таким образом, неважно, на кого именно был оформлен лицевой счет по оплате за коммунальные услуги.

Соответствующий вопрос регулирует пункт 22 "Положения о порядке назначения жилищных субсидий", утвержденный правительственным постановлением от 21 октября 1995 г. № 848.

Когда откажут в помощи

Даже во время войны, нужно своевременно производить оплату коммунальных услуг. Государство предоставляет субсидии только тем гражданам, которые не способны самостоятельно оплачивать коммунальные платежи.

По законодательству, в некоторых случаях в предоставлении жилищной субсидии могут отказать в случае:

наличия долга за оплату коммунальных услуг за три и более месяцев;

есть совершеннолетний член семьи, который не работает, нигде не учится и не состоит на учете занятости;

площадь помещения превышает определенные границы (квартира — за 130 кв. м, дом — более 230 кв. м);

наличия авто, выпущенного менее пяти лет назад, или два и более, выпущенных менее пятнадцати лет назад;

при наличии депозита размером более 100 тыс. грн;

если гражданин не вернул лишние денежные средства, полученные по субсидии;

если в течение года была произведена покупка более чем на 50 тыс. грн;

если у кого-то из членов есть долг по алиментам (свыше трех месяцев).

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