Житлові субсидії — чи буде допомога, якщо рахунок відкрито на іншу людину

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Фахівці Пенсійного фонду України (ПФУ) розповіли про особливості призначення допомоги на оплату комунальних послуг. Відомо, чи можуть призначити житлову субсидію людині, якщо рахунки відкрито на особу, яка не проживає за вказаною адресою.

Про це йдеться у матеріалах фонду.

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Чи буде субсидія, якщо рахунок відкрито на іншу людину

У ПФУ пояснюють, що в разі відкриття рахунку на іншу людину можуть призначити субсидію, оскільки таку допомогу призначають одному із членів домогосподарства, зокрема з-поміж тих, хто зареєстрований чи задекларований у житловому приміщенні (будинку).

Таким чином, немає значення, на кого саме було оформлено особовий рахунок зі сплати за комунальні послуги.

Відповідне питання регулює пункт 22 "Положення про порядок призначення житлових субсидій", затверджений урядовою постановою від 21 жовтня 1995 року № 848.

Коли відмовлять у допомозі

Навіть під час війни потрібно своєчасно здійснювати оплату комунальних послуг. Держава надає субсидії лише тим громадянам, які не спроможні самостійно оплачувати комунальні платежі.

За законодавством, у деяких випадках у наданні житлової субсидії можуть відмовити у разі:

наявності боргу за оплату комунальних послуг за три та більше місяців;

є повнолітній член родини, який не працює, ніде не навчається та не стоїть на обліку зайнятості;

площа приміщення перевищує певні межі (квартира — за 130 кв. м, будинок — більш ніж 230 кв. м);

є в наявності авто, випущене менше ніж п'ять років тому, чи два і більше, випущених менше ніж 15 років тому;

у разі наявності депозиту розміром більш ніж 100 тис. грн;

якщо громадянин не повернув зайві кошти, отримані за субсидією;

якщо упродовж року була здійснена покупка на понад 50 тис. грн;

якщо у когось із членів є борг за аліментами (понад три місяці).

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Нагадаємо, в Україні житлово-комунальні тарифи на природний газ можуть змінитися у 2024 році. Стало відомо, скільки доведеться платити українцям у січні.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.