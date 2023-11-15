Военный налог – как повлияет перераспределение НДФЛ на бюджеты городов

Известно, как скажется перераспределение военного НДФЛ на местных бюджетах
Аналитики смоделировали ситуацию, как повлияет на местные бюджеты перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект №10037, принятый на днях парламентом, был передан на подпись президенту.
Об этом сообщают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).
Как решение скажется на бюджетах
По предварительным оценкам, за девять месяцев этого года без военного НДФЛ 966 бюджетов остались бы профицитными, а 492 — дефицитными.
При этом лидером среди топ-20 профицитных бюджетов без "военного" НДФЛ стал Киев.
Кроме того, существенно профицитными остались бы бюджеты Киевской области, Одессы, Харькова. В то время как профицитные общины сохранят возможность поддерживать украинские силы обороны.
Ожидается, что отрицательное сальдо дефицитных местных бюджетов будет находиться в пределах 41 млрд гривен.
В то же время предусмотренной дополнительной дотации в 33,4 млрд гривен будет достаточно для выравнивания существенных дефицитов и предоставит общинам возможность надлежаще выполнять свои функции.
Как известно, направление военного НДФЛ на оборону призвано улучшить обеспечение военных средствами поражения.
Несмотря на войну, в местных бюджетах страны фиксировалось историческое превышение доходов над расходами. Так произошло, в частности, благодаря значительно большим поступлениям от налога на доходы физлиц (НДФЛ) военных.
В результате, согласно расчетам ЦЭС, расходы местных общин на благоустройство (по сравнению с 2021) выросли на 45%, а на содержание дорог — на 80%.
"Соответственно, говорить о том, что местное самоуправление теряет свою независимость, теряет возможность финансировать свои расходы или даже помогать армии, не приходится. Потому что у большинства бюджетов до сих пор будет избыток", — добавили эксперты.
Подробнее о законе
Как отмечается, за соответствующий проект закона №10037 проголосовали во время второго чтения 253 депутата 8 ноября.
Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря этого года военное НДФЛ направят в госказну в такой пропорции: 50% на 50%:
13 млрд грн — для Госспецсвязи на дроны;
13 млрд грн — для Минобороны на закупку артсистем.
Что еще стоит знать
Напомним, на нужды ОПК Украины направят абсолютно все деньги из Дорожного фонда на следующий год. Речь идет о сумме более 95 млрд гривен.
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