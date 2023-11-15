Военный налог – как повлияет перераспределение НДФЛ на бюджеты городов

Подсчеты на калькуляторе. Фото: tax.gov.ua

Аналитики смоделировали ситуацию, как повлияет на местные бюджеты перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект №10037, принятый на днях парламентом, был передан на подпись президенту.

Об этом сообщают аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

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По предварительным оценкам, за девять месяцев этого года без военного НДФЛ 966 бюджетов остались бы профицитными, а 492 — дефицитными.

При этом лидером среди топ-20 профицитных бюджетов без "военного" НДФЛ стал Киев.

Кроме того, существенно профицитными остались бы бюджеты Киевской области, Одессы, Харькова. В то время как профицитные общины сохранят возможность поддерживать украинские силы обороны.

Ожидается, что отрицательное сальдо дефицитных местных бюджетов будет находиться в пределах 41 млрд гривен.

В то же время предусмотренной дополнительной дотации в 33,4 млрд гривен будет достаточно для выравнивания существенных дефицитов и предоставит общинам возможность надлежаще выполнять свои функции.

Как известно, направление военного НДФЛ на оборону призвано улучшить обеспечение военных средствами поражения.

Несмотря на войну, в местных бюджетах страны фиксировалось историческое превышение доходов над расходами. Так произошло, в частности, благодаря значительно большим поступлениям от налога на доходы физлиц (НДФЛ) военных.

В результате, согласно расчетам ЦЭС, расходы местных общин на благоустройство (по сравнению с 2021) выросли на 45%, а на содержание дорог — на 80%.

"Соответственно, говорить о том, что местное самоуправление теряет свою независимость, теряет возможность финансировать свои расходы или даже помогать армии, не приходится. Потому что у большинства бюджетов до сих пор будет избыток", — добавили эксперты.

Подробнее о законе

Как отмечается, за соответствующий проект закона №10037 проголосовали во время второго чтения 253 депутата 8 ноября.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря этого года военное НДФЛ направят в госказну в такой пропорции: 50% на 50%:

13 млрд грн — для Госспецсвязи на дроны;

13 млрд грн — для Минобороны на закупку артсистем.

Что еще стоит знать

Напомним, на нужды ОПК Украины направят абсолютно все деньги из Дорожного фонда на следующий год. Речь идет о сумме более 95 млрд гривен.

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