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Відомо, як позначиться перерозподіл військового ПДФО на місцевих бюджетах

15 листопада 2023 11:36
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Військовий податок — як вплине перерозподіл ПДФО на бюджети міст
Підрахунки на калькуляторі. Фото: tax.gov.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Аналітики змоделювали ситуацію, як вплине на місцеві бюджети перерозподіл податку на доходи фізосіб (ПДФО). Відповідний законопроєкт №10037, ухвалений днями парламентом, передали на підпис президенту.

Про це повідомляють аналітики Центру економічної стратегії (ЦЕС).

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За попередніми оцінками, за дев'ять місяців цього року без військового ПДФО 966 бюджетів залишилися б профіцитними, а 492 — дефіцитними.

При цьому лідером серед топ-20 профіцитних бюджетів без "військового" ПДФО став би Київ.

Окрім того, суттєво профіцитними залишилися б бюджети Київської області, Одеси, Харкова. Тоді як профіцитні громади збережуть можливість підтримувати українські сили оборони.

Очікується, що негативне сальдо дефіцитних місцевих бюджетів перебуватиме в межах 41 млрд гривень.

Водночас, передбаченої додаткової дотації у 33,4 млрд гривень буде достатньо для вирівнювання істотних дефіцитів та надасть громадам можливість належно виконувати свої функції.

Як відомо, спрямування військового ПДФО на оборону покликане покращити забезпечення військових засобами ураження.

Попри війну, у місцевих бюджетах країни фіксувалось історичне перевищення доходів над видатками. Так сталось, зокрема, завдяки значно більшим надходженням від податку на доходи фізосіб (ПДФО) військових.

У результаті, відповідно до розрахунків ЦЕС, витрати місцевих громад на благоустрої (порівняно з 2021-м) зросли на 45%, а на утримання доріг — на 80%.

"Відповідно, говорити про те, що місцеве самоврядування втрачає свою незалежність, втрачає можливість фінансувати свої видатки або навіть допомагати армії, не доводиться. Тому що більшість бюджетів досі матимуть надлишок", — додали експерти.

 

військовий податок ПДФО
Джерело: ЦЕС

Детальніше про закон

Як зазначається, за відповідний проєкт закону №10037 проголосували під час другого читання 253 депутати 8 листопада.

Відповідно до документа, з 1 жовтня по 31 грудня цього року військове ПДФО спрямують у держказну в такій пропорції: 50% на 50%:

  • 13 млрд грн — для Держспецзв'язку на дрони;
  • 13 млрд грн — для Міноборони на закупівлю артсистем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на потреби ОПК України спрямують абсолютно всі гроші з Дорожнього фонду на наступний рік. Йдеться про суму у понад 95 млрд гривень.

Також ми писали, що голова парламентського Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, навіщо потрібен спецрежим оподаткування неофіційно зайнятих осіб.

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