Госбюджет получил больше — результаты работы Киевской таможни в 2023 году

Известно, какой вклад внесла Киевская таможня в госказну в 2023-м
Киевская таможня по итогам военного, 2023 года уплатила в государственный бюджет значительно больше, чем в 2022-м. Речь идет о сумме таможенных платежей в 143 миллиарда гривен.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на официальные данные пресс-службы таможни.
Результаты работы Киевской таможни
По информации пресс-центра, предприниматели в зоне деятельности Киевской таможни (Киев и область) во время внешнеэкономических операций с товарами уплатили в 2023-м на 54 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Как свидетельствуют подсчеты, в прошлом году государственная казна ежедневно пополнялась на 548 млн гривен.
В частности, по итогам декабря прошлого года Киевская таможня администрировала 13,7 млрд гривен. Показатель на 23,6% больше, чем было в декабре 2022-го.
"Таким образом, несмотря на военное положение, субъекты внешнеэкономической деятельности активно работают и наполняют Государственный бюджет Украины", — отметили в пресс-службе.
Что еще стоит знать
Напомним, по результатам одиннадцати месяцев 2023 года налоги составляют более половины в структуре доходов сводного бюджета, а именно 53,2% всех поступлений. Собственные доходы бюджетных учреждений, включая специальные счета на нужды обороны, гуманитарную помощь и восстановление, составляют 25,8%.
Также мы писали, что в декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.
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