Госбюджет получил больше — результаты работы Киевской таможни в 2023 году

Украинские таможенники. Фото: customs.gov.ua

Киевская таможня по итогам военного, 2023 года уплатила в государственный бюджет значительно больше, чем в 2022-м. Речь идет о сумме таможенных платежей в 143 миллиарда гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на официальные данные пресс-службы таможни.

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Результаты работы Киевской таможни

По информации пресс-центра, предприниматели в зоне деятельности Киевской таможни (Киев и область) во время внешнеэкономических операций с товарами уплатили в 2023-м на 54 млрд гривен больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как свидетельствуют подсчеты, в прошлом году государственная казна ежедневно пополнялась на 548 млн гривен.

В частности, по итогам декабря прошлого года Киевская таможня администрировала 13,7 млрд гривен. Показатель на 23,6% больше, чем было в декабре 2022-го.

"Таким образом, несмотря на военное положение, субъекты внешнеэкономической деятельности активно работают и наполняют Государственный бюджет Украины", — отметили в пресс-службе.

Источник: пресс-служба Киевской таможни

Что еще стоит знать

Напомним, по результатам одиннадцати месяцев 2023 года налоги составляют более половины в структуре доходов сводного бюджета, а именно 53,2% всех поступлений. Собственные доходы бюджетных учреждений, включая специальные счета на нужды обороны, гуманитарную помощь и восстановление, составляют 25,8%.

Также мы писали, что в декабре 2023 года вклад внешнего финансирования в общий фонд Государственного бюджета Украины составил около 5 млрд долларов США. Отмечено, что предусматриваемые на безвозвратных условиях грантовые средства составляют 11% от общего объема финансовой помощи.