Соцвыплаты украинцев — какие суммы тратит государство во время войны

Известно, какую сумму потратили из бюджета на соцрасходы украинцам в октябре
Власти на фоне войны продолжают выполнять свои обязанности по социальному обеспечению перед гражданами. В октябре текущего года из государственного бюджета профинансировали соцрасходы более чем на 35 млрд гривен.
Об этом сообщил глава Финансового комитета Даниил Гетманцев в Telegram-канале.
Какие суммы тратят из бюджета на соцрасходы
По его словам, всего в октябре на покрытие социальных расходов ушло 35,4 млрд гривен. За 10 месяцев года из госбюджета на соцподдержку граждан потратили 371,3 млрд гривен.
В частности, в октябре деньги направили по следующим статьям:
- на выплату пенсий, надбавок, повышений, назначенных по специальным программам, покрытие дефицита Пенсионного фонда — 22,7 млрд гривен;
- на соцзащиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 8,3 млрд гривен;
- на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и субсидий — 2,1 млрд гривен;
- на социальную защиту детей и семьи — 2 млрд гривен;
- на соцзащиту лиц с инвалидностью —300 млн гривен;
- на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании — 20 млн гривен.
"Выполнение всех социальных обязательств государства является одним из самых главных приоритетов нашей команды", — отметил Даниил Гетманцев.
Планы по соцрасходам на 2024 год
Согласно Государственному бюджету на 2024 год, на социальные расходы заложено 469,4 млрд гривен.
В следующем году размер прожиточного минимума прибавит с 2589 грн до 2,92 тыс. грн и минимальной пенсии с 2093 грн до 2361 грн.
В частности, 1 марта 2024 года запланирована индексация пенсий. Величина будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. Предлагают ввести балльную систему.
Соцстандарты вырастут на 12,8%, инфляция ожидается в 9,7%.
Государство в 2024-м планирует более существенно финансово поддержать ветеранов. В Госбюджете заложена вдвое большая сумма, чем в этом году. Согласно главной смете страны, на ветеранскую политику было выделено 13,5 млрд гривен. На текущий год заложено около 7 млрд гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.
Также мы сообщали, что по оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.
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