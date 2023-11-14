Соцвыплаты украинцев — какие суммы тратит государство во время войны

Денежные купюры. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Власти на фоне войны продолжают выполнять свои обязанности по социальному обеспечению перед гражданами. В октябре текущего года из государственного бюджета профинансировали соцрасходы более чем на 35 млрд гривен.

Об этом сообщил глава Финансового комитета Даниил Гетманцев в Telegram-канале.

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По его словам, всего в октябре на покрытие социальных расходов ушло 35,4 млрд гривен. За 10 месяцев года из госбюджета на соцподдержку граждан потратили 371,3 млрд гривен.

В частности, в октябре деньги направили по следующим статьям:

на выплату пенсий, надбавок, повышений, назначенных по специальным программам, покрытие дефицита Пенсионного фонда — 22,7 млрд гривен;

на соцзащиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства — 8,3 млрд гривен;

на поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и субсидий — 2,1 млрд гривен;

на социальную защиту детей и семьи — 2 млрд гривен;

на соцзащиту лиц с инвалидностью —300 млн гривен;

на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании — 20 млн гривен.

"Выполнение всех социальных обязательств государства является одним из самых главных приоритетов нашей команды", — отметил Даниил Гетманцев.

Планы по соцрасходам на 2024 год

Согласно Государственному бюджету на 2024 год, на социальные расходы заложено 469,4 млрд гривен.

В следующем году размер прожиточного минимума прибавит с 2589 грн до 2,92 тыс. грн и минимальной пенсии с 2093 грн до 2361 грн.

В частности, 1 марта 2024 года запланирована индексация пенсий. Величина будет зависеть от уровня инфляции и средней зарплаты. Предлагают ввести балльную систему.

Соцстандарты вырастут на 12,8%, инфляция ожидается в 9,7%.

Государство в 2024-м планирует более существенно финансово поддержать ветеранов. В Госбюджете заложена вдвое большая сумма, чем в этом году. Согласно главной смете страны, на ветеранскую политику было выделено 13,5 млрд гривен. На текущий год заложено около 7 млрд гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.

Также мы сообщали, что по оценкам НБУ, в 2024 году даже в условиях сохранения высоких рисков безопасности реальные доходы населения будут постепенно расти благодаря восстановлению экономической активности и сохранению мягкой фискальной политики центробанка.