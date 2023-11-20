Пенсии, соцвыплаты и субсидии — кто из украинцев может потерять выплаты

Деньги в руках. Фото: MLSP.gov.ua

В рамках повышенного мониторинга получателей социальных выплат государство может отменять начисления средств. Прекращение выплат пенсий, соцпомощи и субсидий может произойти только в некоторых случаях.

Об этом идет речь в материалах Министерства социальной политики.

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Прекращение начисления пенсий

Как отмечается, пенсии прекращают начислять в следующих случаях:

пенсия назначена на основании документов, где содержатся непроверенные данные или найдены ошибки в оформлении пенсий;

пенсию гражданин получал по фальшивым документам;

на время проживания гражданина за границей, если иное не предусмотрено международными договорами Украины, согласие на обязательность которого предоставлено парламентом;

пенсионеры не получали пенсии в течение шести месяцев подряд.

В случае, если оснований для прекращения выплат не было или возникла ошибка, можно возобновить начисление выплат.

Также будут прекращать выплаты в рамках законопроекта №9453, если документ пройдет второе чтение:

в случае временного проживания за границей по заявлениям пенсионеров о прекращении выплат;

если гражданин признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

если гражданин имеет статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, по закону "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

в случае, если получатель пенсии не проходил своевременно физическую идентификацию.

Период для физической идентификации получателей пенсионных выплат был продлен до конца января 2024-го.

Прекращение выплат ВПЛ

Срок выплат ВПЛ автоматически продлили 1 августа до конца января 2024-го. После чего всем выплаты будут пересмотрены.

Выплаты не продлят для тех, кто:

находится за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин;

гражданин вернулся к месту постоянного жительства;

человек отбывает наказание в местах лишения свободы или осужден за коллаборационизм.

С 1 сентября выплаты прекращают тем ВПЛ, которые:

купили новый транспорт (с года выпуска которого прошло менее пяти лет), кроме автомобилей, приобретенных волонтерами и переданных на нужды армии;

купили на сумму свыше 100 тыс. гривен земельный участок, квартиру, дом;

на депозитном счете есть сумма свыше 100 тыс. гривен;

купили иностранную валюту, а также банковские металлы на сумму более 100 тысяч гривен;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем те, где ведутся активные боевые действия, если площадь более 13,65 м² на одного члена семьи.

Прекращение предоставления субсидий

В назначении начисления коммунальной субсидии откажут в случае:

наличия задолженности, просроченной более 90 дней, по оплате коммуналки, превышающей сумму 680 гривен;

есть долг одного из членов домохозяйства, внесенный в Единый реестр по исполнительным производствам, сроком более трех месяцев;

есть безработные совершеннолетние граждане в составе семьи или те, кто не оплачивает ЕСВ в течение 90 дней;

в собственности более одного жилого помещения;

есть жилье площадью более 130 м2 в многоэтажке или частное здание площадью более 230 м²;

транспорт с годом выпуска которого прошло менее пяти лет или более одного транспорта с годом выпуска менее 15 лет;

есть депозит в банке на сумму более 100 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы могут самостоятельно определить, обеспечено ли пенсионное будущее. Для этого можно воспользоваться специальным сервисом Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Также мы сообщали, что в Государственном бюджете на 2024 год предусмотрено проведение масштабной индексации пенсий. Однако некоторым пенсионерам могут урезать суммы выплат.