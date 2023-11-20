Пенсії, соцвиплати та субсидії — хто з українців може втратити виплати

Гроші у руках. Фото: MLSP.gov.ua

У рамках підвищеного моніторингу одержувачів соціальних виплат держава може скасовувати нарахування коштів. Припинення виплат пенсій, соцдопомоги та субсидій може статися тільки в деяких випадках.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики.

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Припинення нарахування пенсій

Як зазначається, пенсії припиняють нараховувати у таких випадках:

пенсію призначено на підставі документів, де містяться неперевірені дані чи знайдено помилки в оформленні пенсій;

пенсію громадянин отримував за фальшивими документами;

на час проживання громадянина за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість якого надана парламентом;

пенсіонери не отримували пенсії упродовж шести місяців поспіль.

У разі, якщо підстав для припинення виплат не було чи виникла помилка, то можна відновити нарахування виплат.

Також будуть припиняти виплати в рамках законопроєкту №9453, якщо документ пройде друге читання:

у разі тимчасового проживання за кордоном за заявами пенсіонерів про припинення виплат;

якщо громадянина визнано безвісно відсутнім чи оголошено померлим;

якщо громадянин має статус особи, котра зникла безвісти за особливих обставин, за законом "Про правовий статус осіб, які зникли безвісти за особливих обставин";

у разі, якщо одержувач пенсії не проходив вчасно фізичну ідентифікацію.

Період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних виплат продовжили до кінця січня 2024-го.

Припинення виплат ВПО

Термін виплат ВПО автоматично продовжили 1 серпня до кінця січня 2024-го. Після чого усім виплати переглянуть.

Виплати не продовжувать для тих, хто:

перебуває за кордоном більше 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин;

громадянин повернувся до місця постійного проживання;

людина відбуває покарання у місцях позбавлення волі чи засуджена за колабораціонізм.

З 1 вересня виплати припиняють тим ВПО, які:

купили новий транспорт (з року випуску якого минуло менше п'яти років), крім авто, придбаних волонтерами та переданих на потреби армії;

купили на суму понад 100 тис. гривень земельну ділянку, квартиру, будинок;

на депозитному рахунку є сума понад 100 тис. гривень;

купили іноземну валюту, а також банківські метали на суму понад 100 тис. гривень;

мають у власності житло, розташоване на інших територіях, ніж ті, де ведуться активні бойові дії, якщо має площу більше 13,65 м² на одного члена родини.

Припинення надання субсидій

У призначенні нарахування комунальної субсидії відмовлять у разі:

наявності заборгованості, простроченої більше 90 днів, щодо оплати комуналки, яка перевищує суму 680 гривень;

є борг когось із членів домогосподарства, що внесено до Єдиного реєстру з виконавчих проваджень, терміном понад три місяці;

є безробітні повнолітні громадяни у складі сім'ї або ті, хто не оплачує ЄСВ упродовж 90 днів;

у власності більше ніж одне житлове приміщення;

є житло площею понад 130 м2 у багатоповерхівці чи приватний будинок площею понад 230 м²;

транспорт з роком випуску якого минуло менше п'яти років або більше одного транспорту з роком випуску менше 15 років;

є депозит у банку на суму більшу за 100 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці можуть самостійно визначити, чи забезпечене пенсійне майбутнє. Для цього можна скористатися спеціальним сервісом від Пенсійного фонду України (ПФУ).

Також ми повідомляли, що у Державному бюджеті на 2024 рік передбачене проведення масштабної індексації пенсій. Однак деяким пенсіонерам можуть урізати суми виплат.