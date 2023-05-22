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Отпускные в Украине будут платить по-новому: что предлагают в Раде

22 мая 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Отпускные в Украине предлагают платить по-новому
Украинская нацвалюта в руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине народные депутаты предлагают изменить сроки оплаты отпусков. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Ключевые положения законопроекта

Речь идет о "Проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков оплаты отпусков". Документ был внесен в Раду 19 мая, а сегодня его передали на ознакомление в профильный комитет.

Законопроект предлагает внести изменения в ст. 115 Кодекса законов о труде Украины и ст. 21 ЗУ "Об отпусках".

Согласно изменениям, работодатели смогут выплачивать работникам отпускные во время отпуска. В то время как по действующим правилам, их должны выплачивать до начала отпуска.

Срок оплаты должен быть не позднее даты окончания отпуска и обязательно согласовываться с работником.

Как отмечают юристы, в случае принятия законопроекта, украинцы смогут весь период отпуска не иметь средств, а получат их только в последний день.

Что еще предлагают в Раде

В Украине в этом году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" о повышении размера минимальной заработной платы. Сейчас инициативу обсуждают в бюджетном комитете парламента.

Действующий уровень минимальной зарплаты составляет 6,7 тыс. грн. Новый законопроект предусматривает две волны повышений:

  • с 1 июля 2023 года — до 8,1 тыс. гривен;
  • с 1 октября — до 8,92 тыс. гривен.

Ранее намеревались трижды повысить минимальную зарплату украинцам. Сначала повышение должно было состояться с апреля — до 7,37 грн. Однако документ не был вынесен на голосование.

Напомним, украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

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