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Відпускні в Україні платитимуть по-новому: що пропонують у Раді

22 травня 2023 11:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Відпускні в Україні пропонують платити по-новому
Українська нацвалюта у руках. Фото: minsocpolitics.official
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні народні депутати пропонують змінити терміни оплати відпусток. У Верховній Раді зареєстрували  відповідний законопроєкт.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Ключові положення законопроєкту

Йдеться про "Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків оплати відпусток". Документ внесли у Раду 19 травня, а сьогодні його передали на ознайомлення у профільний комітет.

Законопроєкт пропонує внести зміни до ст. 115 Кодексу законів про працю України та ст. 21 ЗУ "Про відпустки".

Відповідно до змін, роботодавці зможуть виплачувати працівникам відпускні під час відпустки. Тоді як за чинними правилами, їх мають виплачувати до початку відпустки.

Термін оплати повинен бути не пізніше дати закінчення відпустки та обов’язково повинен узгоджуватись із працівником.

Як зазначають юристи, у разі ухвалення законопроєкту українці зможуть весь період відпустки не мати коштів, а отримають їх лише в останній день.

Що ще пропонують у Раді

В Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції. 

Йдеться про проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2023 рік" щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати. Зараз ініціативу обговорюють у бюджетному комітеті парламенту.

Чинний рівень мінімальної зарплати становить 6,7 тис. грн. Новий законопроєкт передбачає дві хвилі підвищень:

  • з 1 липня 2023 року — до 8,1 тис. гривень;
  • з 1 жовтня — до 8,92 тис. гривень.

Раніше мали намір тричі підвищити мінімальну зарплату українцям. Спочатку підвищення мало відбутися з квітня — до 7,37 грн. Проте документ не винесли на голосування.

Нагадаємо, український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

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