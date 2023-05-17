Робота в Україні — у яких сферах та регіонах високі зарплати

Робота в Україні: у яких сферах та регіонах високі шанси добре заробити
Український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.
Про ситуацію на ринку розповіла експертка Марія Абдулліна під час телемарафону "Єдині новини".
Активізація на ринку праці
За словами Марії Абдулліної, станом на середину травня кількість вакансій на ринку праці перевищує довоєнний рівень, зростає попит на персонал навіть у прифронтових областях (приріст позитивний від місяця до місяця).
Ринок насичується вакансіями швидше, ніж очікувалося. Показник перевершив всі прогнози, які фіксували протягом останніх років. При цьому бізнес поступово відновлюється і консолідований у містах мільйонниках, зокрема Києві та на заході країни. Так, у столиці найбільша кількість вакансій, а також найбільша кількість і тих, хто шукає роботу. Активізувались Чернівецька область, Закарпаття, а також Хмельницький та Вінниця.
На збільшення вакансій могло вплинути те, що багато громадян різних професій задіяні в обороні країни, а також виїхали за кордон.
Водночас зарплата не у всіх вакансіях відповідає очікуванням шукачів роботи, адже війна негативно вплинула на малий і середній бізнес.
Зараз найгірша ситуація в туристичній сфері, яка постраждала ще під час коронавірусної пандемії. Однак спостерігається розвиток внутрішнього туризму.
Краща ситуація фіксується у сфері обслуговування. Йдеться про готелі, ресторани та кафе.
"Дуже активно насичується вакансіями ця сфера. Це в основному на заході: Чернівці, Львів, Закарпатська область", — додала експертка.
Зарплати в областях України
За даними одного з порталів з пошуку роботи, середня зарплата в Україні становить 16 тис. грн.
- Дніпропетровська область — 15 тис. грн.
- Харківська область — 15 тис. грн.
- Одеська область — 15,5 тис. грн.
- Львівська область — 16 тис. грн.
- Київська область — 18 тис. грн.
Найбільші зарплати пропонують:
- 52,5 тис. грн — медіабаєр;
- 41,5 тис.грн — водій-міжнародник;
- 30, тис. грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;
- 29 тис. грн — головний інженер, координатор зі збуту;
- 28,75 тис. грн — менеджер з роботи з супермаркетами;
- 27,6 тис. грн — керівник інтернет-магазину;
- 27,5 тис. грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;
- 26,25 тис. грн — зубний технік;
- 25,45 тис. грн — вебдизайнер;
- 25 тис. грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.
Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.
Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.