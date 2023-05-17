Робота в Україні — у яких сферах та регіонах високі зарплати

Працівник будівельної галузі. Фото: Freepik

Український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Про ситуацію на ринку розповіла експертка Марія Абдулліна під час телемарафону "Єдині новини".

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Активізація на ринку праці

За словами Марії Абдулліної, станом на середину травня кількість вакансій на ринку праці перевищує довоєнний рівень, зростає попит на персонал навіть у прифронтових областях (приріст позитивний від місяця до місяця).

Ринок насичується вакансіями швидше, ніж очікувалося. Показник перевершив всі прогнози, які фіксували протягом останніх років. При цьому бізнес поступово відновлюється і консолідований у містах мільйонниках, зокрема Києві та на заході країни. Так, у столиці найбільша кількість вакансій, а також найбільша кількість і тих, хто шукає роботу. Активізувались Чернівецька область, Закарпаття, а також Хмельницький та Вінниця.

На збільшення вакансій могло вплинути те, що багато громадян різних професій задіяні в обороні країни, а також виїхали за кордон.

Водночас зарплата не у всіх вакансіях відповідає очікуванням шукачів роботи, адже війна негативно вплинула на малий і середній бізнес.

Зараз найгірша ситуація в туристичній сфері, яка постраждала ще під час коронавірусної пандемії. Однак спостерігається розвиток внутрішнього туризму.

Краща ситуація фіксується у сфері обслуговування. Йдеться про готелі, ресторани та кафе.

"Дуже активно насичується вакансіями ця сфера. Це в основному на заході: Чернівці, Львів, Закарпатська область", — додала експертка.

Зарплати в областях України

За даними одного з порталів з пошуку роботи, середня зарплата в Україні становить 16 тис. грн.

Дніпропетровська область — 15 тис. грн.

Харківська область — 15 тис. грн.

Одеська область — 15,5 тис. грн.

Львівська область — 16 тис. грн.

Київська область — 18 тис. грн.

Найбільші зарплати пропонують:

52,5 тис. грн — медіабаєр;

41,5 тис.грн — водій-міжнародник;

30, тис. грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;

29 тис. грн — головний інженер, координатор зі збуту;

28,75 тис. грн — менеджер з роботи з супермаркетами;

27,6 тис. грн — керівник інтернет-магазину;

27,5 тис. грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;

26,25 тис. грн — зубний технік;

25,45 тис. грн — вебдизайнер;

25 тис. грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.