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Робота в Україні: у яких сферах та регіонах високі шанси добре заробити

17 травня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — у яких сферах та регіонах високі зарплати
Працівник будівельної галузі. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

Про ситуацію на ринку розповіла експертка Марія Абдулліна під час телемарафону "Єдині новини".

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Активізація на ринку праці

За словами Марії Абдулліної, станом на середину травня кількість вакансій на ринку праці перевищує довоєнний рівень, зростає попит на персонал навіть у прифронтових областях (приріст позитивний від місяця до місяця).

Ринок насичується вакансіями швидше, ніж очікувалося. Показник перевершив всі прогнози, які фіксували протягом останніх років. При цьому бізнес поступово відновлюється і консолідований у містах мільйонниках, зокрема Києві та на заході країни. Так, у столиці найбільша кількість вакансій, а також найбільша кількість і тих, хто шукає роботу. Активізувались Чернівецька область, Закарпаття, а також Хмельницький та Вінниця.

На збільшення вакансій могло вплинути те, що багато громадян різних професій задіяні в обороні країни, а також виїхали за кордон.

Водночас зарплата не у всіх вакансіях відповідає очікуванням шукачів роботи, адже війна негативно вплинула на малий і середній бізнес.

Зараз найгірша ситуація в туристичній сфері, яка постраждала ще під час коронавірусної пандемії. Однак спостерігається розвиток внутрішнього туризму.

Краща ситуація фіксується у сфері обслуговування. Йдеться про готелі, ресторани та кафе.

"Дуже активно насичується вакансіями ця сфера. Це в основному на заході: Чернівці, Львів, Закарпатська область", — додала експертка.

Зарплати в областях України

За даними одного з порталів з пошуку роботи, середня зарплата в Україні становить 16 тис. грн. 

  • Дніпропетровська область — 15 тис. грн. 
  • Харківська область — 15 тис. грн.
  • Одеська область — 15,5 тис. грн.
  • Львівська область — 16 тис. грн. 
  • Київська область — 18 тис. грн.

Найбільші зарплати пропонують:

  • 52,5 тис. грн — медіабаєр;
  • 41,5 тис.грн — водій-міжнародник;
  • 30, тис. грн — арматурник, бізнес-аналітик, продюсер, регіональний менеджер, рихтувальник, рієлтор, тонувальник;
  • 29 тис. грн — головний інженер, координатор зі збуту;
  • 28,75 тис. грн — менеджер з роботи з супермаркетами;
  • 27,6 тис. грн — керівник інтернет-магазину;
  • 27,5 тис. грн — 3D-візуалізатор, автоелектрик, дизеліст;
  • 26,25 тис. грн — зубний технік;
  • 25,45 тис. грн — вебдизайнер;
  • 25 тис. грн — автомеханік, автослюсар, виконроб.

Нагадаємо, в Україні під час воєнного стану почнуть штрафувати роботодавців, якщо ті будуть працевлаштовувати громадян без військово-облікового документа. Це стосуватиметься і навчальних закладів.

Також ми писали, що в Національному банку України (НБУ) розповіли, коли українці почнуть заробляти більше. Регулятор оприлюднив прогноз щодо середньої номінальної зарплати в країні на поточний та подальші роки.

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