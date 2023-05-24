Выгодная работа в Польше: большинство мечтает работать в этой сфере

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Польше около 54% граждан хотели бы работать в автомобильной сфере. Отрасль ценна стабильностью занятости и уровнем заработной платы, конкурентной на рынке труда.

Таковы данные исследования агентства по трудоустройству Randstad, сообщает издание Rzeczpospolita.

Читайте также:

Самые привлекательные сферы для работы

В 2023 году автомобильная промышленность лидирует в списке привлекательности польских работодателей. Она, кроме зарплаты, усиливается еще притоком иностранных инвестиций, связанных с развитием электромобильности, что означает дальнейший рост занятости этой отрасли. Второе и третье места — за медицинской сферой и деревообрабатывающей промышленностью.

При этом сфера телекоммуникаций и IT, которая стремительно развивалась во время коронавирусной пандемии, сейчас только на восьмом месте рейтинга. По словам эксперта рынка труда и спикера Randstad Polsk Матеуша Жидекa, хотя зарплаты, в частности в IT-отрасли, являются одними из самых высоких, на восприятие привлекательности сфер влияет не только финансовый аспект. Ведь существуют барьеры у людей, которые ищут работу, достаточно ли они компетенции, чтобы работать в этом секторе.

Репутация работодателей

На выбор людей влияет репутация компаний. В частности, важны марки крупных работодателей по автоиндустрии. Речь идет о Volvo, Toyota, Volkswagen и Mercedes.

Так, отрасли, где работают крупные известные компании, как правило, лучше ассоциируются как работодатели.

Украинцы в Польше

В Польше только 17% высококвалифицированных граждан Украины, выехавших в эту страну из-за войны после 24 февраля 2022 года, нашли работу в своей отрасли. В основном, польские работодатели предлагают специалистам работу в банках, логистике, сфере государственных услуг.

По данным агентства по трудоустройству Gremi Personal, на польском рынке труда высококвалифицированных специалистов из Украины начались положительные тенденции. Все больше украинцев находят работу по специальности.

60% украинцев в этой стране работают на простых работах и говорят, что им не удается найти более квалифицированное место. Главное препятствие — незнание польского языка. 17% высококвалифицированных украинцев работают по специальности. 50% находятся в процессе поиска такой работы, работая на первой попавшейся. 33% заявили, что не видят такой возможности.

При этом половина опрошенных граждан за год не меняли свои места работы, а 25% перешли на другую работу один раз. 18% — сменили дважды, 8% — трижды, 4% — более трех раз. В то же время 90% опрошенных украинцев утверждают, что удовлетворены работой.

Что следует знать

Напомним, с весны 2023 года украинские беженцы, находящиеся в Польше более 120 дней и проживающие в предоставленном им жилье, должны покрывать половину стоимости проживания, при этом лимит составляет 40 злотых в день (8,50 евро).

Также мы писали, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и стали предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.