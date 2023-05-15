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Веерные отключения электричества летом: ДТЭК озвучил прогноз

15 мая 2023 08:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Веерные отключения электричества летом — ДТЭК озвучил прогноз
Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется нарастить импорт.

Соответствующий прогноз озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время общенационального телемарафона.

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Веерные отключения электричества

По словам исполнительного директора, летом ситуация с электроснабжением будет не столь критична, как во время предстоящей зимы.

Так, благодаря проведению активных ремонтных работ в конце мая, в июне и июле недостаток объемов мощностей планируется перекрыть импортом электричества для того, чтобы не прибегать к применению веерных отключений. Планируется осуществить ремонт 28 энергетических блоков атомных станций к зимнему периоду.

"Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде. Зато следующая зима может быть проблемой, поскольку мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности", — рассказал он.

Угрозы для энергосферы

По мнению Сахарука, во избежание отключений нужно оградить страну от российских ракетных обстрелов и профинансировать ремонты.

По его информации, в Украине повреждены или разрушены из-за российских ракетных обстрелов 75% тепловой генерации. Для восстановления энергетической системы нужно восстановить 12 тысяч километров линий электропередач и около 4 тысяч распределительных подстанций.

Ремонты АЭС летом

Ранее в государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" анонсировали масштабную плановую подготовку к отопительному сезону 2023/2024 годов. Речь идет о проведении ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Как рассказали в компании, зимой все энергоблоки работали сверх меры, поэтому для обеспечения эффективной их эксплуатации предстоящего осенне-зимнего периода необходим вывод в плановые ремонты. Сокращение выработки электрической энергии на АЭС должны компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за границы. То есть на снабжении электроэнергией потребителей это не должно сказаться.

Что еще стоит знать

Напомним, в Укрэнерго предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угроз дефицита мощности. Как отметил глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако не исключают, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено стать одной из самых сложных.

Также сообщалось, что в Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.

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