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Регулятор пояснив, чому ціна за електрику має зрости учетверо

8 травня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи за електрику — чому ціна має зрости учетверо
Лічильник електричної енергії. Фото: Укренерго
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію, проте остаточного вердикту щодо нових цін ще немає. Водночас Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.

Про це розповів очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський, пише "Енерго бізнес".

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Складові тарифу

Як пояснив Ущаповський, установлена урядом чинна фіксована вартість електроенергії для побутових споживачів не покриває складові витрати на виробництво, передачу та постачання споживачам. Фіксовану ціну вдається утримувати на пільговому рівні за рахунок механізму покладення спеціальних обов’язків на державних виробників електроенергії — "Енергоатом" і "Укргідроенерго".

Тоді як економічно обґрунтована ціна на ресурс — суттєво вища за фіксовану вартість для побутових споживачів і зараз становить близько 6 грн за кВт-год, враховуючи податок на додану вартість. Йдеться про чотири складові:

  • середньозважена вартість купівлі-продажу електрики на ринку на "добу вперед" за березень — 3,24 грн/кВт-год;
  • тариф на послуги з передачі з 1 квітня — 0,43 грн/кВт-год;
  • середньозважений тариф на послуги з розподілу електрики для другого класу напруги — 1,32 грн/кВт-год;
  • середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг, а також 20% ПДВ — 0,115 грн/кВт-год.

"Середньозважена фіксована ціна на електричну енергію для населення зараз становить 1,56 грн/кВт-год із урахуванням ПДВ", — наголосив  голова Нацкомісії.

Як можуть зрости тарифи

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, раніше розповіли, що розглядають кілька варіантів підвищення тарифів на електроенергію. Зокрема, за одним із базових сценаріїв, нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Водночас передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Час дії чинних тарифів добігав кінця 1 травня, але уряд продовжив до червня 2023 року.

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