Відключення електрики влітку — у ВР оцінили можливість перебоїв

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Комітеті Верховної ради України (ВРУ) з питань енергетики та житлово-комунальних послуг оцінили ймовірність віялових відключень електричної енергії влітку. Зазвичай у спекотний період фіксують підвищення енергоспоживання.

Про це розповів голова профільного комітету Андрій Герус під час телемарафону "Єдині новини".

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Чи є ризик віялових відключень

За словами керівника комітету з питань енергетики, є два піки споживання електроенергії — взимку, особливо у морозні місяці, та влітку, під час спеки, коли громадяни масово використовують охолодження.

Цей рік не стане винятком — у липні, серпні та, ймовірно, у другій половині червня можливі пікові навантаження. З огляду на масовані ракетні обстріли — ризики для української енергосистеми залишаються. Водночас ймовірність масових чи постійних відключень електроенергії — мінімальна. Навантаження влітку згладжується завдяки роботі сонячних електростанцій.

"Але чи великий ризик того, що будуть масові або постійні відключення? Більше працює сонячна генерація... Залишаються проблемними періоди вечірнього піку — з 19:00 до 22:00-22:30, тому що сонця вже немає, люди повертаються додому, вмикають електроприлади. У періоди літніх місяців у нас може бути певне навантаження, певні складнощі у кілька вечірніх годин — з 7-ї вечора до 10-10:30 вечора", — пояснив Андрій Герус.

Ремонти електростанцій влітку

Раніше у державному підприємстві "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" анонсували масштабну планову підготовку до опалювального сезону 2023/2024 років. Йдеться про проведення ремонтів енергоблоків атомних електростанцій.

Як розповіли у компанії, взимку всі енергоблоки працювали понад міру, тому для забезпечення ефективної їх експлуатації майбутнього осінньо-зимового періоду необхідне виведення у планові ремонти. Скорочення виробітку електричної енергії на АЕС мають компенсувати включенням теплових станцій та імпортом з закордону. Тобто на постачанні електроенергії споживачам це не має позначитися.

Нагадаємо, раніше в НЕК "Укренерго" попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. Як зазначив голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключають, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.

Також ми писали, що в Україні влітку можуть підвищити тарифи на електроенергію. Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила економічно обґрунтовану вартість електрики для споживачів.