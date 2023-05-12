Отключение электричества летом — в ВР оценили возможность перебоев

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Комитете Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг оценили вероятность веерных отключений электрической энергии летом. Обычно в жаркий период фиксируют повышение энергопотребления.

Об этом рассказал глава профильного комитета Андрей Герус во время телемарафона "Єдині новини".

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Есть ли риск веерных отключений

По словам руководителя комитета по вопросам энергетики, есть два пика потребления электроэнергии — зимой, особенно в морозные месяцы, и летом, во время жары, когда граждане массово используют охлаждение.

Этот год не станет исключением — в июле, августе и, вероятно, во второй половине июня возможны пиковые нагрузки. Учитывая массированные ракетные обстрелы, риски для украинской энергосистемы остаются. В то же время вероятность массовых или постоянных отключений электроэнергии минимальна. Нагрузка летом сглаживается благодаря работе солнечных электростанций.

"Но велик ли риск того, что будут массовые или постоянные отключения? Больше работает солнечная генерация... Остаются проблемными периоды вечернего пика — с 19:00 до 22:00-22:30, потому что солнца уже нет, люди возвращаются домой, включают электроприборы. В периоды летних месяцев у нас может быть определенная нагрузка, некоторые сложности в несколько вечерних часов — с 7 вечера до 10-10:30 вечера", — пояснил Андрей Герус.

Ремонт электростанций летом

Ранее в государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" анонсировали масштабную плановую подготовку к отопительному сезону 2023/2024 годов. Речь идет о проведении ремонтов энергоблоков атомных электростанций.

Как рассказали в компании, зимой все энергоблоки работали сверх меры, поэтому для обеспечения эффективной их эксплуатации предстоящего осенне-зимнего периода необходим вывод в плановые ремонты. Сокращение выработки электрической энергии на АЭС должны компенсировать включением тепловых станций и импортом из-за границы. То есть на снабжении электроэнергией потребителей это не должно сказаться.

Напомним, ранее в НЭК "Укрэнерго" предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угроз дефицита мощности. Как отметил глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако не исключают, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено стать одной из самых сложных.

Также мы писали, что в Украине летом могут повысить тарифы на электроэнергию. Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обнародовала экономически обоснованную стоимость электричества для потребителей.