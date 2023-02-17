Война, развязанная в Украине, будет стоить экономике россии 190 млрд долларов

Столько потеряет страна-агрессор к 2026 году

Экономике россии полномасштабное вторжение в Украину обернется потерей 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году. Это примерно равно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg.

Ухудшение экономических показателей

"Экономика, которую российский президент Владимир путин когда-то хотел сделать одной из пяти крупнейших в мире, намерена потерять 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией", — пишет агентство.

В 2022 году россия регистрировала третий квартал подряд спад. Он за весь год был незначительной частью почти 10% падения, которое предполагалось через месяц после вторжения. Центробанк оценил прошлогоднее падение в 2,5%.

В то время как по мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, спад, вероятно, усилился в прошлом квартале в годовом измерении, и может быть еще хуже в начале этого года. Согласно опросу Bloomberg, данные будут самым резким падением со времен разгара глобальной пандемии, свидетельствующим о падении ВВП на 4,6% в годовом исчислении в четвертом квартале.

Действие санкций на экономику рф

Санкции не распространялись на главные продукты российского экспорта, жизненно принципиальные для глобальных рынков, такие как нефть и газ, сельскохозяйственная продукция, только в последние несколько месяцев были добавлены некие ограничения на энергоносители.

"Тем не менее, продемонстрированная сейчас устойчивость свидетельствует о многолетних усилиях технократов, близких к Путину, чтобы защитить экономику от срыва с помощью политики, которая скрывала сверхдоходные доходы от энергии и пыталась сделать россию менее зависимой от некоторых видов импорта", — отметило агентство.

Сейчас на карту поставлена способность кремля поддерживать наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, продолжая распределять ресурсы, но не противопоставляя населению, которое все больше волнуется за свое финансовое благосостояние. В этом году работа станет только тяжелее, поскольку правительство пытается предотвратить падение нефтяных доходов и наращивает расходы на социальные программы в то время, когда мобилизация сотен тысяч мужчин разрушает рынок труда.

Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило россии восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией. Но дальнейшие санкции проявят себя в перспективе, уверяют аналитики.

"Уменьшение импорта технологий сокращает потенциал роста экономики в долгосрочной перспективе, а не приводит к одноразовому спаду, который материализуется в течение одного года", — заявили в BCS Financial Group.

Напомним, СМИ сообщали, что десятый пакет санкций ЕС будет готов в середине февраля. Они ударят по русскому военно-промышленному комплексу. Планируется ввести санкции против четырех российских банков.

Добавим, что Европейский совет продлил на шесть месяцев экономические санкции против россии. Впервые ограничения ввели в 2014 году в ответ на агрессию россии против Украины.