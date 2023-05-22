Пенсии в Украине — в МВД уточнили важную информацию

Женщина пенсионного возраста. Фото: google.com.ua

В Министерстве внутренних дел (МВД) рассказали о том, как и куда нужно обращаться, чтобы получить выписку из Единого реестра пропавших без вести лиц. На основе этого документа можно оформить пенсию из-за потери кормильца.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

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Пенсия из-за потери кормильца

Как отмечают в МВД, родные могут получить выписку через один месяц после внесения информации в Единый реестр пропавших без вести лиц. На основании этого выписки в Пенсионном фонде назначают нетрудоспособными членам семьи пенсию из-за потери кормильца.

Семьям, которые потеряли кормильца, будут предоставлять пенсии независимо от того, имел ли человек страховой стаж (пенсионный). Средства будут начисляться за все время, за которое будет сохраняться правовой статус пропавшего гражданина.

Куда и какие документы подавать

Выписку из Единого реестра предоставляют представители Департамента информатизации Министерства внутренних дел. Для того чтобы получить документ, нужно обратиться в МВД с запросом и копиями документов, подтверждающих личность и степень родства с пропавшим гражданином.

Соответствующий запрос необходимо отправлять:

по почте по адресу г. Киев, ул. Богомольца, 10, МВД;

на е-ящик [email protected] .

Также работает "горячая линия" по пропавшим без вести:

0-800-339-247.

Реестр содержит следующие данные:

фамилия, имя и отчество пропавшего лица;

место и дату рождения;

семейное положение пропавшего;

его место жительства;

территорию, где пропал человек;

обстоятельства и время исчезновения;

приметы пропавшего человека.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, что увеличить пенсию путем внесения добровольных страховых взносов можно только до назначения пенсии. Это не могут делать родственники или кто-нибудь другой, чем пенсионер.

Также мы писали, что украинцев могут лишить пенсий. Так, если пенсионеры не забирают свои выплаты более полугода, то начисление пенсионных выплат прекращается полностью до выяснения обстоятельств.