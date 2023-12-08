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Выплаты до 5 тыс. грн — украинцам предлагают новую денежную помощь

8 декабря 2023 08:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — кому выплатят до 5 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам предлагают новую финансовую помощь на сумму 1 тыс. и 5 тыс. гривен. В частности, выплаты могут оформить часть граждан, пострадавших от боевых действий.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Как отмечается, центры "ЯМариуполь" с помощью помощников ветеранов принимают заявления по оформлению денежной помощи для нескольких категорий населения.

Так, заявления на финпомощь могут подавать мариупольцы — члены семей погибших защитников и защитниц Украины. Размер пособия составляет 5 тыс. гривен на каждого члена семьи.

Кроме того, принимают заявки на материальную помощь от пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы. Сумма пособия меньше, составляет 1 тыс. гривен. Деньги выделяют из областного бюджета.

Желающие оформить помощь должны поспешить, ведь регистрация доступна до 10 декабря текущего года.

Дополнительная информация доступна с 8.00 до 17.00 по телефонам контактно-коммуникационного центра Мариупольского горсовета:

  • 0673451555;
  • 0503451555.

Также контакты штабов "ЯМариуполь" граждане могут найти по следующей ссылке.

Другие программы помощи

По данным правительства, в 2024 году объявят программу помощи "Мрій та Досягай", в которой смогут принять участие женщины из числа внутренне перемещенных лиц.

В ее рамках можно получить знания по цифровым технологиям, призванные помочь реализовать бизнес-идеи.

В этом году уже 80 украинок получили знания, необходимые для открытия или перезапуска бизнеса в Интернете, и ваучеры на собственное дело в сумме 1 тысячу долларов. Ознакомиться с видеолекциями можно на портале Дія.Бізнес.

Что еще стоит знать

Напомним, Киевсовет на заседании должен выделить 60 миллионов гривен киевлянам, которые мобилизуются в ряды ВСУ. Следует отметить, что такое финансовое поощрение одноразовое.

Также мы писали, что Всемирный банк предоставит Украине финансирование в объеме 1,2 млрд долларов на проекты поддержки социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

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