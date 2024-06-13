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Выплаты до 70 тыс. грн — открыта регистрация на новую программу помощи

13 июня 2024 10:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь в июне — в рамках поддержки ВПЛ выплачивают до 70 тыс. грн
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщают об актуальности регистрации в грантовой программе, направленной на поддержку инициатив внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В ее рамках можно получить до 70 тыс. грн.

Об этом рассказали в ведомстве, ссылаясь на информацию "Пространства поддержки общественных организаций Украины".

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Детали грантовой программы для поддержки ВПЛ

Инициировала программу Общественная организация "КрымSOS" при поддержке УВКБ ООН. Она призвана улучшить способность внутренне перемещенных лиц влиять на решение проблем громад, куда прибыли проживать из-за войны.

Гранты можно получить во Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Волынской, Ровенской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Сумской, Черкасской области.

В рамках программы максимально выплачивают до 70 тысяч гривен.

Кто может зарегистрироваться на помощь

Подать заявки на грантовую помощь могут:

  • инициативные группы (незарегистрированные волонтерские объединения), состоящие из не менее трех человек, из которых хотя бы два (50% + 1 человек) являются внутренне перемещенными лицами или пострадавшими от войны;
  • зарегистрированные неприбыльные организации, занимающиеся помощью переселенцам.

Они должны предоставить проектные заявки, которые оценят на соответствие следующим требованиям:

  • оказывают положительное влияние на ситуацию с ВПЛ в громаде;
  • долгосрочность результатов;
  • актуальность проекта в области;
  • количество прямых или косвенных бенефициаров;
  • успеваемость сотрудничества с властью.

Заявки принимают до 25 июня 2024 года на электронную почту по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, Международная организация по миграции дает украинцам возможность получить от 7 тыс. долларов на развитие предпринимательства. Участие в грантовой программе может принять украинский микро и малый бизнес.

Также мы писали, что граждане в четырех регионах могут получить международную помощь в 10,8 тыс. грн. Выплаты можно оформить внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от военных действий.

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ВПЛ
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