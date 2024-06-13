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Виплати до 70 тис. грн — відкрита реєстрація на нову програму допомоги

13 червня 2024 10:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога у червні — в рамках підтримки ВПО виплачують до 70 тис. грн
Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляють про актуальність реєстрації у грантовій програмі, спрямованій на підтримку ініціатив внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У її рамках можна одержати до 70 тис. грн.

Про це розповіли у відомстві, посилаючись на інформацію "Простору підтримки громадських організацій України".

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Деталі грантової програми для підтримки ВПО

Ініціювала програму Громадська організація "КримSOS" за підтримки УВКБ ООН. Вона покликана покращити спроможність внутрішньо переміщених осіб впливати на розвʼязання проблем громад, куди прибули проживати через війну.

Гранти можна отримати у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Волинській, Рівненській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Черкаській області.

В рамках програми максимально виплачують до 70 тисяч гривень.

Хто може зареєструватись на допомогу

Подати заявки на грантову допомогу можуть:

  • ініціативні групи (незареєстровані волонтерські об’єднання), що складаються зі щонайменше трьох осіб, з яких хоча б дві (50% + 1 людина) є внутрішньо переміщеними особами чи постраждалими від війни;
  • зареєстровані неприбуткові організації, які займаються допомогою переселенцям.

Вони мають надати проєктні заявки, які оцінять на відповідність таких вимог:

  • мають позитивний вплив на ситуацію з ВПО у громаді;
  • довгостроковість результатів;
  • актуальність проєкту в області;
  • кількість прямих чи непрямих бенефіціарів;
  • успішність співпраці з владою.

Заявки приймають до 25 червня 2024 року на електронну пошту за наступним посиланням

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міжнародна організація з міграції надає українцям можливість отримати від 7 тис. доларів на розвиток підприємництва. Участь у грантовій програмі може взяти український мікро- та малий бізнес.

Також ми писали, що громадяни в чотирьох регіонах можуть отримати міжнародну допомогу у 10,8 тис. грн. Виплати можна оформити внутрішньо переміщеним особам та постраждалим від воєнних дій.

виплати
переселенці
ВПО
Мінреінтеграції
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грошова допомога
матеріальна допомога

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