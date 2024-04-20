Переселенцы могут получить до 10,8 тыс. грн от благотворительной организации — как оформить помощь

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Для переселенцев, проживающих в Киеве и Киевской области доступны выплаты до 10 800 гривен на каждого члена семьи. Благотворительная организация открыла регистрацию для получения денежной помощи в размере 3 800 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Регистрация для получения этой помощи можно осуществить каждую пятницу.

Об этом сообщает издание "На пенсии".

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Кто может получить помощь

Получить выплаты могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), доход которых не превышает 5 400 грн на одного члена семьи и ранее не получали денежную помощь от международных организаций:

внутренне перемещенные лица переселенцы, переехавшие в Киев после 24.02.22;

люди, которые вернулись в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022.

Также необходимо соответствовать хотя бы одной категории уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);

семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеющими инвалидность или хронические заболевания);

приемные семьи, занимающиеся детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (при наличии документального подтверждения).

Важно, чтобы семья подавала заявление на помощь вместе — заявление по одному не будут принимать.

Как получить выплаты

Чтобы получить номер в очередь в пункт регистрации нужно заполнить регистрационную форму по ссылке. Форма открывается каждую пятницу в 15:00. Если она закрыта из-за достаточного количества заявителей, нужно дождаться в следующую пятницу. Списки с датой и временем регистрации публикуются в Telegram-канале по ссылке.

Чтобы получить денежную помощь, нужно предъявить подлинники документов каждого члена семьи:

налоговый номер;

национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;

справку ВПЛ (при наличии);

банковскую карту главного заявителя (карты "єДопомога" не подходят!);

свидетельство о рождении детей (при наличии);

документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);

удостоверение/медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при наличии).

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.

Мы также сообщали, что жители шести областей Украины могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Регистрация на денежные выплаты в размере 3,6 тыс. грн уже началась.