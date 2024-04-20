Переселенцы могут получить до 10,8 тыс. грн от благотворительной организации — как оформить помощь

Выплаты по 10 800 грн каждому члену семьи — как оформить заявку на помощь
Для переселенцев, проживающих в Киеве и Киевской области доступны выплаты до 10 800 гривен на каждого члена семьи. Благотворительная организация открыла регистрацию для получения денежной помощи в размере 3 800 гривен в месяц на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Регистрация для получения этой помощи можно осуществить каждую пятницу.
Об этом сообщает издание "На пенсии".
Кто может получить помощь
Получить выплаты могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ), доход которых не превышает 5 400 грн на одного члена семьи и ранее не получали денежную помощь от международных организаций:
- внутренне перемещенные лица переселенцы, переехавшие в Киев после 24.02.22;
- люди, которые вернулись в места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022.
Также необходимо соответствовать хотя бы одной категории уязвимости:
- семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или со стариками (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна одинокая / несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет;
- семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (имеющими инвалидность или хронические заболевания);
- приемные семьи, занимающиеся детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (при наличии документального подтверждения).
Важно, чтобы семья подавала заявление на помощь вместе — заявление по одному не будут принимать.
Как получить выплаты
Чтобы получить номер в очередь в пункт регистрации нужно заполнить регистрационную форму по ссылке. Форма открывается каждую пятницу в 15:00. Если она закрыта из-за достаточного количества заявителей, нужно дождаться в следующую пятницу. Списки с датой и временем регистрации публикуются в Telegram-канале по ссылке.
Чтобы получить денежную помощь, нужно предъявить подлинники документов каждого члена семьи:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справку ВПЛ (при наличии);
- банковскую карту главного заявителя (карты "єДопомога" не подходят!);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
- удостоверение/медицинская справка при инвалидности или хронического заболевания (при наличии).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине выплаты от ООН для пенсионеров продлили еще на три месяца для девяти регионов. Речь идет о гражданах, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий.
Мы также сообщали, что жители шести областей Украины могут получить финансовую помощь от Эстонского совета по делам беженцев. Регистрация на денежные выплаты в размере 3,6 тыс. грн уже началась.
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