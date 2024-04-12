Допомога українцям — у шести регіонах доступні виплати по 3,6 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: УНІАН

Жителі шести областей України можуть отримати фінансову допомогу від Естонської ради у справах біженців. Реєстрація на грошові виплати у розмірі 3,6 тис. грн вже розпочалася.

Про це повідомляє портал Dopomoha-info.

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Матеріальна допомога від Естонської ради у справах біженців спрямована на закриття базових потреб громадян. Вона доступна у таких областях:

Запорізькій;

Донецькій;

Луганській;

Харківській;

Херсонській;

Миколаївській.

Однією з умов участі у програмі є перебування у зазначених регіонах на момент звернення. Вона переважно орієнтована на підтримку тих домогосподарств, які мають фінансову скруту.

Розмір матеріальної допомоги становить 3,6 тис. гривень щомісяця для кожного члена домогосподарства. Її виплачуватимуть упродовж трьох місяців. Кошти нададуть на основні потреби: харчові продукти, тимчасове житло, гігієнічні засоби.

Хто з українців має право на виплати

За умовами програми, громадяни мають належати до вразливих категорій населення. Йдеться в основному про такі групи:

родини з дітьми, яку очолює самотня матір/самотній батько;

сім'ї, де жінка виступає як єдиний годувальник;

родини з вагітними жінками;

сім'ї з трьома та більше дітьми до 18 років;

родини з дітьми до двох років;

сім'ї з особами з інвалідністю першої та другої групи;

родини з особами, у яких тяжкі хвороби та потребують дороговартісного лікування;

сім'ї, які складаються виключно з людей похилого віку (60 років і більше);

родини, у яких повністю чи частково зруйноване житло;

сім'ї, члени яких були поранені чи загинули через активні бойові дії.

Усі вищеперелічені категорії вразливості повинні підтверджуватися відповідними документами. Організатори зазначають, саме приналежність до вразливої групи — визначальна умова для участі у програмі. Однак це не гарантує автоматичне отримання фінансової допомоги. Громадян перевірятимуть за реєстрами, чи дійсно потребують фінансування.

Як зареєструватися на допомогу

Громадяни можуть звернутись на гарячу лінію Естонської ради у справах біженців з понеділка до п’ятниці з 9.00 до 16.00 за номером телефону:

0 738 617 998;

Також можна подати запит онлайн за посиланням.

Окрім того, можна подати заяву повторно на отримання багатоцільової фінансової допомоги. Проте не раніше, ніж через пів року після отримання попередньої виплати, а також якщо родина має зміну свого статусу вразливості на момент повторного звернення.

Джерело: register.pagulasabi.ee

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що ветерани та внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати фінансову допомогу в рамках програми EU4Youth. Йдеться про надання грантів у 6 тис. євро, якщо людина відповідатиме певним умовам.

Також ми писали, що громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.