Госвыплаты за погибших военных в 2024 году — размер и нюансы оформления

Выплаты за погибших военных — размер помощи и как получить в 2024 году
В Украине во время полномасштабной войны родственники погибших военных имеют право на соответствующую денежную компенсацию. Известно, кто может получить выплаты, каков размер выплат и особенности оформления компенсации в 2024 году.
Детали назначения и начисления денежной помощи прописаны, в частности, в законе №3515-ІХ.
Кто имеет право на денежную помощь за погибших военных
По украинскому законодательству, в стране предусмотрена компенсация за погибших военных. Выплачивают средства в случае, если военный погиб:
- во время действия военного положения/в результате ранения/контузии/травмы/увечья во время защиты страны;
- при участии в боевых действиях или других мероприятиях, в частности, на временно оккупированной Россией территории, на территории между позициями украинских сил и позициями войск страны-агрессорки в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через год после ранения/травмы или иного повреждения.
В 2024 году закон № 3515-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи" расширил список лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае гибели/смерти лица в рамках исполнения обязанностей военной службы.
Теперь военные, рядовой и начальствующий состав службы гражданской защиты, госслужащие, полицейские, чиновники органов местного самоуправления, работники предприятий критической инфраструктуры смогут самостоятельно определять, кому и в каких процентах выплачивать единовременную денежную помощь в случае смерти/гибели.
В то же время независимо от содержания личного распоряжения человека право на единовременную денежную помощь предоставлено:
- малолетним детям;
- несовершеннолетним детям;
- совершеннолетним нетрудоспособным детям;
- нетрудоспособным вдовам (вдовцам);
- нетрудоспособным родителям погибшего.
Если не будет личного распоряжения о соответствующих процентах, то денежную помощь окажут:
- одному из супругов, переживших погибшего гражданина;
- родителям (усыновителям) погибшего лица, если не лишены по отношению к нему родительских прав;
- внукам погибшего лица, если на время гибели родители умерли;
- детям погибшего (в частности, зачатые при жизни погибшего гражданина, однако рожденные после его смерти);
- детям, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;
- женам (мужьям), с которой (с которым) погибший проживал одной семьей, однако не состоял в браке (при условии установления соответствующего факта судом);
- лицам, которых содержал погибший гражданин.
Размер и нюансы выплаты за погибшего военного
Размер выплаты за погибшего военного составляет 15 млн гривен в 2024 году — 750-разового прожиточного минимума.
При этом размер пособия зависит от обстоятельств гибели военного. Если погиб на фронте, то родным выплатят вышеуказанную сумму, если в период прохождения службы, но не во время боевых действий, то размер будет меньше.
Деньги не выплачиваются одним платежом. Сначала предоставляют 20% от суммы, а остаток делят и начисляют ежемесячно в течение 40 следующих месяцев:
- первый транш — 1/5 от назначенной суммы;
- второй транш — остаток невыплаченной суммы (4/5 от суммы) ежемесячно.
То есть, во время первого этапа предоставляется выплата в 3 млн грн, в дальнейшем по 300 тыс. грн ежемесячно. Сумму поделят пропорционально количеству членов семьи погибшего.
Как получить денежную компенсацию в 2024 году
Члены семьи, имеющие право на получение помощи, могут реализовать его с даты гибели/смерти, указанной в свидетельстве о смерти.
Тот, кто имеет право на выплаты, откажется от пособия или в течение трех лет не оформит выплаты, частицы распределят между другими членами семьи.
После получения свидетельства о смерти военного нужно собрать необходимые документы. Командир воинской части должен предоставить:
- выписку из приказа об исключении погибшего военного из списка личного состава воинской части;
- документ, где указаны причины и обстоятельства гибели военного;
- выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.
В местный территориальный центр комплектования необходимо передать следующие документы:
- заявление о выплате денежной помощи;
- копия свидетельства смерти;
- выписка из приказа об исключении лица из списка личного состава воинской части;
- документ, где удостоверяется причина и обстоятельства гибели военного;
- выписка из личного дела о составе семьи погибшего;
- копия врачебного свидетельства смерти;
- копия страниц паспорта получателя помощи с информацией о фамилии, имени, отчестве и месте регистрации;
- копия свидетельства о рождении погибшего (для выплаты денежной помощи родителям);
- копия свидетельства о браке (для предоставления выплаты жене/мужу);
- копия свидетельства рождения ребенка (для предоставления выплаты детям);
- копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, где подтверждается факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляется лицам, которые не были членами семьи погибшего/умершего, однако находились на его содержании).
Что еще стоит знать
Напомним, в правительстве рассказали о деталях начисления новой доплаты в 70 тысяч гривен для бойцов Вооруженных сил Украины. Речь идет о дополнительной выплате военным, выполняющим боевые задания на первой линии.
Также сообщалось, что в Украине бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях терапевта, семейного врача-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.
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