Госвыплаты за погибших военных в 2024 году — размер и нюансы оформления

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время полномасштабной войны родственники погибших военных имеют право на соответствующую денежную компенсацию. Известно, кто может получить выплаты, каков размер выплат и особенности оформления компенсации в 2024 году.

Детали назначения и начисления денежной помощи прописаны, в частности, в законе №3515-ІХ.

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Кто имеет право на денежную помощь за погибших военных

По украинскому законодательству, в стране предусмотрена компенсация за погибших военных. Выплачивают средства в случае, если военный погиб:

во время действия военного положения/в результате ранения/контузии/травмы/увечья во время защиты страны;

при участии в боевых действиях или других мероприятиях, в частности, на временно оккупированной Россией территории, на территории между позициями украинских сил и позициями войск страны-агрессорки в период осуществления указанных мероприятий, не позднее чем через год после ранения/травмы или иного повреждения.

В 2024 году закон № 3515-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременной денежной помощи" расширил список лиц, имеющих право на единовременную денежную помощь в случае гибели/смерти лица в рамках исполнения обязанностей военной службы.

Теперь военные, рядовой и начальствующий состав службы гражданской защиты, госслужащие, полицейские, чиновники органов местного самоуправления, работники предприятий критической инфраструктуры смогут самостоятельно определять, кому и в каких процентах выплачивать единовременную денежную помощь в случае смерти/гибели.

В то же время независимо от содержания личного распоряжения человека право на единовременную денежную помощь предоставлено:

малолетним детям;

несовершеннолетним детям;

совершеннолетним нетрудоспособным детям;

нетрудоспособным вдовам (вдовцам);

нетрудоспособным родителям погибшего.

Если не будет личного распоряжения о соответствующих процентах, то денежную помощь окажут:

одному из супругов, переживших погибшего гражданина;

родителям (усыновителям) погибшего лица, если не лишены по отношению к нему родительских прав;

внукам погибшего лица, если на время гибели родители умерли;

детям погибшего (в частности, зачатые при жизни погибшего гражданина, однако рожденные после его смерти);

детям, в отношении которых погибший был лишен родительских прав;

женам (мужьям), с которой (с которым) погибший проживал одной семьей, однако не состоял в браке (при условии установления соответствующего факта судом);

лицам, которых содержал погибший гражданин.

Размер и нюансы выплаты за погибшего военного

Размер выплаты за погибшего военного составляет 15 млн гривен в 2024 году — 750-разового прожиточного минимума.

При этом размер пособия зависит от обстоятельств гибели военного. Если погиб на фронте, то родным выплатят вышеуказанную сумму, если в период прохождения службы, но не во время боевых действий, то размер будет меньше.

Деньги не выплачиваются одним платежом. Сначала предоставляют 20% от суммы, а остаток делят и начисляют ежемесячно в течение 40 следующих месяцев:

первый транш — 1/5 от назначенной суммы;

второй транш — остаток невыплаченной суммы (4/5 от суммы) ежемесячно.

То есть, во время первого этапа предоставляется выплата в 3 млн грн, в дальнейшем по 300 тыс. грн ежемесячно. Сумму поделят пропорционально количеству членов семьи погибшего.

Как получить денежную компенсацию в 2024 году

Члены семьи, имеющие право на получение помощи, могут реализовать его с даты гибели/смерти, указанной в свидетельстве о смерти.

Тот, кто имеет право на выплаты, откажется от пособия или в течение трех лет не оформит выплаты, частицы распределят между другими членами семьи.

После получения свидетельства о смерти военного нужно собрать необходимые документы. Командир воинской части должен предоставить:

выписку из приказа об исключении погибшего военного из списка личного состава воинской части;

документ, где указаны причины и обстоятельства гибели военного;

выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего.

В местный территориальный центр комплектования необходимо передать следующие документы:

заявление о выплате денежной помощи;

копия свидетельства смерти;

выписка из приказа об исключении лица из списка личного состава воинской части;

документ, где удостоверяется причина и обстоятельства гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

копия врачебного свидетельства смерти;

копия страниц паспорта получателя помощи с информацией о фамилии, имени, отчестве и месте регистрации;

копия свидетельства о рождении погибшего (для выплаты денежной помощи родителям);

копия свидетельства о браке (для предоставления выплаты жене/мужу);

копия свидетельства рождения ребенка (для предоставления выплаты детям);

копия решения суда или нотариально удостоверенной сделки, где подтверждается факт пребывания заявителя на содержании погибшего (предоставляется лицам, которые не были членами семьи погибшего/умершего, однако находились на его содержании).

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве рассказали о деталях начисления новой доплаты в 70 тысяч гривен для бойцов Вооруженных сил Украины. Речь идет о дополнительной выплате военным, выполняющим боевые задания на первой линии.

Также сообщалось, что в Украине бригада спецназначения "Азов" ищет в своих батальонах и других подразделениях терапевта, семейного врача-военнослужащего. Специалисту обещают зарплату от 25 до 125 тысяч гривен.