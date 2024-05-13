Держвиплати за загиблих військових у 2024 році — розмір та нюанси оформлення

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час повномасштабної війни родичі загиблих військових мають право на відповідну грошову компенсацію. Відомо, хто може отримати виплати, який розмір виплат та особливості оформлення компенсації у 2024 році.

Деталі призначення та нарахування грошової допомоги прописані, зокрема, у законі № 3515-ІХ.

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Хто має право на грошову допомогу за загиблих військових

За українським законодавством, в країні передбачена компенсація за загиблих військових. Виплачують кошти у разі, якщо військовий загинув:

під час дії воєнного стану/внаслідок поранення/контузії/травми/каліцтва під час захисту країни;

під час участі в бойових діях чи інших заходах, зокрема, на тимчасово окупованій Росією території, на території між позиціями українських сил та позиціями військ країни-агресорки в період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення/травми чи іншого ушкодження.

У 2024 році закон № 3515-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги" розширив список осіб, які мають право на одноразову грошову допомогу у разі загибелі/смерті особи в рамках виконання обов’язків військової служби.

Тепер військові, рядовий та начальницький склад служби цивільного захисту, держслужбовці, поліцейські, посадовці органів місцевого самоврядування, працівники підприємств критичної інфраструктури зможуть самостійно визначати, кому та в яких відсотках виплачувати одноразову грошову допомогу у випадку смерті/загибелі.

Водночас незалежно від змісту особистого розпорядження людини право на одноразову грошову допомогу нададуть:

малолітнім дітям;

неповнолітнім дітям;

повнолітнім непрацездатним дітям;

непрацездатним вдовам (вдівцям);

непрацездатним батькам загиблої особи.

Якщо не буде особистого розпорядження про відповідні відсотки, то грошову допомогу нададуть:

одному із подружжя, хто пережив загиблого громадянина;

батькам (усиновлювачам) загиблої особи, якщо не позбавлені щодо неї батьківських прав;

онукам загиблої особи, якщо на час загибелі батьки загинули;

дітям загиблого (зокрема, зачаті за життя загиблого громадянина, однак народжені після його смерті);

дітям, щодо яких загиблого було позбавлено батьківських прав;

жінкам (чоловікам), з якою (з яким) загиблий проживав однією родиною, проте не перебував в шлюбі (за умови встановлення відповідного факту судом);

утриманцям загиблого громадянина.

Розмір та нюанси виплати за загиблого військового

Розмір виплати за загиблого військового становить 15 млн гривень у 2024 році — 750-разового прожиткового мінімуму.

При цьому розмір допомоги залежить від обставин загибелі військового. Якщо загинув на фронті, то рідним виплатять вищевказану суму, якщо у період проходження служби, але не під час бойових дій, то розмір буде менший.

Гроші не виплачуються одним платежем. Спочатку надають 20% від суми, а залишок ділять і нараховують щомісячно протягом 40 наступних місяців:

перший транш — 1/5 від призначеної суми;

другий транш — залишок невиплаченої суми (4/5 від суми) щомісяця.

Тобто під час першого етапу надається виплата у 3 млн грн, надалі по 300 тис. грн щомісяця. Суму поділять пропорційно за кількістю членів родини загиблого.

Як отримати грошову компенсацію у 2024 році

Члени родини, які мають право на отримання на допомогу, можуть реалізувати його з дати загибелі/смерті, вказаній у свідоцтві про смерть.

Той, хто має право на виплати, відмовиться від допомоги або протягом трьох років не оформить виплати, частки розподілять між іншими членами родини.

Після отримання свідоцтва про смерть військового, потрібно зібрати необхідні документи. Командир військової частини має надати:

витяг з наказу про виключення загиблого військового зі списку особового складу військової частини;

документ, де вказані причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад родини військовослужбовця.

До місцевого територіального центру комплектування потрібно передати такі документи:

заява про виплату грошової допомоги;

копія свідоцтва про смерть;

витяг з наказу про виключення особи зі списку особового складу військової частини;

документ, де засвідчується причина та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад родини загиблого;

копія лікарського свідоцтва про смерть;

копія сторінок паспорта отримувача допомоги з інформацією про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

копія свідоцтва про народження загиблого (для виплати грошової допомоги батькам);

копія свідоцтва про шлюб (для надання виплати дружині/чоловікові);

копія свідоцтва про народження дитини (для надання виплати дітям);

копія рішення суду чи нотаріально посвідченого правочину, де підтверджується факт перебування заявника на утриманні загиблого (надається особам, які не були членами родини загиблого/померлого, однак перебували на його утриманні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді розповіли про деталі нарахування нової доплати у 70 тисяч гривень для бійців Збройних сил України. Йдеться про додаткову виплату військовим, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Також повідомлялося, що в Україні бригада спецпризначення "Азов" шукає в свої батальйони та інші підрозділи терапевта, сімейного лікаря-військовослужбовця. Фахівцю обіцяють зарплату від 25 до 125 тисяч гривень.